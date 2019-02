Il frontman dei Muse, Matthew Bellamy, ammette di essere interessato al lavoro di Ed Sheeran.

Ed Sheeran conquista tutti, anche artisti che sembravano fino a pochi anni fa lontani dal suo mondo, come i Muse. A dichiararlo è stato Matthew Bellamy che, intervistato dalla rivista Guitar World, ha parlato del lavoro del cantautore britannico con parole piene di ammirazione, e ha spiegato il suo punto di vista sul ruolo della chitarra nella musica di oggi.

Ecco le dichiarazioni del leader della celebre rock band inglese ospite della finale di X Factor 2018.

Muse, Matthew Bellamy parla di Ed Sheeran

Queste le dichiarazioni di Bellamy su Ed Sheeran: “Sono abbastanza interessato a ciò che fa Ed con i sistemi di looping. È qualcosa su cui non mi sono mai veramente dilettato fino ad oggi, ma mi piacerebbe. Soprattutto ora, che devo sintetizzare i suoni provenienti dalla chitarra“.

Il suono di Matt e della sua band è in perenne evoluzione e, nello sperimentare, non può non prendere esempio da uno dei compositori più talentuosi degli ultimi anni, come appunto il cantautore dai capelli rossi.

Muse, Matthew Bellamy e la chitarra

Nel corso dell’intervista, Bellamy ha anche avuto modo di parlare del cambiamento della chitarra, ormai non più protagonista all’interno del mondo della musica.

Queste le sue parole al riguardo: “L’unico tipo di chitarra che è rilevante, o almeno ancora utile, al giorno d’oggi, è la chitarra che si mostra come una chitarra. E con questo intendo dire che la chitarra non viene più ascoltata, solo suonando sullo sfondo e creando una sorta di suono simile a un pad“.

Il cantante ha quindi spiegato che negli anni Novanta gli accordi potenti erano preponderanti, necessari anzi per dare a una rock band il ruolo di rock band. Nell’ultimo decennio la cosa è cambiata, e adesso il suono della chitarra non è più dominante.

Di seguito Pressure dei Muse:

