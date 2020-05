Il frontman dei Muse, Matt Bellamy, ha sfruttato la quarantena per scrivere un nuovo brano che uscirà a breve, intitolato Tomorrow’s World.

Matt Bellamy non ha permesso alla quarantena di impedirgli di scrivere nuova musica. Il frontman dei Muse ha scritto, infatti, una nuova canzone e ha comunicato la notizia tramite Instagram.

Tutto ciò che sentiamo è una musica strumentale da sogno nella breve clip, mentre una telecamera si sposta da una scogliera coperta di fiori selvatici a un astronauta che scruta oltre il bordo.

Sembra che sia inquadrata la Terra, ma si può vedere una luna insolitamente grande che incombe sopra la spalla sinistra dell’uomo. Le immagini sono adatte, poiché il brano è intitolato Tomorrow’s World.

Muse, Matt Bellamy annuncia il nuovo singolo Tomorrow’s World



L’epidemia di coronavirus ha avuto un impatto personale su Matt Bellamy. Il frontman dei Muse ha comunicato ai fan di aver scritto un nuovo brano, intitolato Tomorrow’s World.

Ecco il post su Instagram:

All’inizio di quest’anno, il 41enne e sua moglie Elle Evans hanno annunciato che stavano aspettando il loro primo figlio.

“La nostra piccola famiglia sta crescendo…e anche la mia pancia“, ha scritto in un annuncio su Instagram. Baby Bellamy dovrebbe nascere entro la fine di maggio.

Matt Bellamy e il singolo This Love Starved Heart of Mine



Il mese scorso, la Jaded Hearts Club Band – il supergruppo con Matt Bellamy, Miles Kane e Nic Cester dei Jet – ha pubblicato il suo ultimo singolo.

Con Cester alla voce solista, This Love Starved Heart Of Mine (It is Killing Me) vede il gruppo impegnato nella propria interpretazione della canzone di Marvin Gaye – pubblicata nel 1994.

Nel frattempo, Bellamy ha parlato di quanto “orgoglioso” sia di sua cugia che sta lavorando sul fronte dell’emergenza del SSN durante la crisi del Coronavirus.

Il frontman dei Muse ha condiviso una foto della sua parente, la dottoressa Claire Bellamy.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/muse

