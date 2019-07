Muse scaletta concerto 2019: il gruppo di Matthew Bellamy è pronto per le tre date italiane. Ecco tutte le canzoni presenti in setlist.

I Muse sono finalmente pronti a portare la loro musica in Italia. Il Simulation Theory World Tour della band di Matthew Bellamy sarà protagonista allo Stadio San Siro di Milano il 12 e il 13 luglio, e darà spettacolo anche allo Stadio Olimpico di Roma qualche giorno dopo, il 20 luglio.

Andiamo a scoprire insieme tutte le canzoni che dovrebbero far parte della scaletta delle date italiane di una delle rock band più innovative del Ventunesimo secolo.

Muse scaletta concerto 2019: le canzoni della setlist

In questi concerti i Muse presenteranno per la prima volta dal vivo in Italia, se si esclude la partecipazione come ospiti alla finale di X Factor 2018, le loro nuove canzoni dell’album Simulation Theory, pubblicato lo scorso novembre.

Ecco la possibile scaletta, basata sugli show più recenti del tour dei Muse:

Algorithm

Pressure

Psycho

Break It to Me

Uprising

Propaganda

Plug in Baby

Pray (High Valyrian), brano di Matt Bellamy per l’album For the Throne dedicato alla serie tv Game of Thrones

The Dark Side

Supermassive Black Hole

Thought Contagion

Interlude

Hysteria

The 2nd Law: Unsustainable

Dig Down

Undisclosed Desires

Madness

Mercy

Time Is Running Out

Houston Jam

Take a Bow

Prelude

Starlight

Algorithm

Stockholm Syndrome / Assassin / Reapers / The Handler / New Born

Knights of Cydonia

Muse in concerto a Milano e Roma

L’apertura dei cancelli per i due concerti di San Siro è prevista alle ore 16. Sia nella prima che nella seconda data è prevista alle 18.45 un’esibizione dei Mini Mansions. A seguire toccherà il 12 luglio ai The Amazons e il 13 luglio a Nic Cester.

Lo stesso Nic Cester suonerà anche in apertura del concerto dello Stadio Olimpico di Roma, per l’ultima data italiana dei Muse nel 2019.

