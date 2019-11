Si chiama Berliner Mauerweg, la Pista del Muro di Berlino, e ricalca per circa 160 km il confine sorvegliato tra le due Germanie del Dopoguerra. Lì dove prima le Grenztruppen sparavano a vista contro chi voleva lasciare il socialismo reale per gli agi dell’Occidente, adesso in decine di migliaia all’anno possono pedalare tranquillamente, immersi in un viaggio urbano che volendo può durare quasi una settimana, soprattutto se si è con bambini al seguito. La bicicletta, storicamente mezzo di inclusione e pacifismo, è stata scelta dalla città di Berlino, ad alta intensità ciclabile, come uno dei simboli della fine di una innaturale e per certi versi vendicativa divisione dell’ex capitale nazista. La Pista è stata costruita in appena 4 anni, dal 2002 al 2006.

