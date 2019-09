Muriel in formato Champions, Neymar sorride

– Il Brasile ritrova Neymar dopo un’estate passata tra accuse di stupro, polemiche e continue voci di mercato. L’attaccante del Psg evita la sconfitta contro la Colombia di uno scatenato Muriel in un test amichevole disputato a Miami e terminato 2-2.

Ma a prendersi la scena, almeno inizialmente, è il neo-attaccante dell’Atalanta che, in coppia con Duvan Zapata, firma una doppietta prima con un rigore che pareggia la rete iniziale di Casemiro, poi con un destro dall’interno dell’area su assist proprio del nuovo compagno di squadra a Bergamo che porta in vantaggio i Cafeteros. Neymar, invece, dopo un primo tempo da dimenticare e accompagnato da qualche fischio proveniente dagli spalti, si è scrollato di dosso tutte le polemiche di questa rovente estate con il gol del pareggio su assist di Dani Alves. Il brasiliano, vistosamente nervoso, dopo il gol ha iniziato a giocare il suo calcio stupendo lo stesso Ct verdeoro Tite: “Mi ha sorpreso, non pensavo fosse così pronto fisicamente”.

Vincono Messico e Uruguay

Nelle altre amichevoli internazionali giocate nella notte vittorie per Messico e Uruguay. A East Rutherford, nel New Jersey, la nazionale di Gerardo Martino ha superato con un netto 3-0 gli Stati Uniti grazie ai gol di Hernandez, Gutierrez e Antuna. A San Jose’, invece, l’Uruguay ha battuto 2-1 la Costa Rica con la rete decisiva realizzata da Jonathan Rodriguez allo scadere.