Quando i carabinieri sono arrivati nel cantiere lo hanno trovato intento a eseguire lavori di ristrutturazione in un appartamento. Muratore in nero, con in tasca, però, già 300 euro di reddito di cittadinanza, una prima tranche degli oltre mille che a breve gli sarebbero stati corrisposti. Nei guai è finito un palermitano di 52 anni denunciato insieme al titolare della ditta edile dai carabinieri della Stazione di Partanna Mondello e dal personale nucleo Ispettorato del lavoro. Il blitz è scattato nell’ambito di una serie di controlli predisposti proprio per scovare eventuali furbetti del reddito di cittadinanza. Un monitoraggio, assicurano dal Comando provinciale dei carabinieri di Palermo, che continuerà nei prossimi giorni.

