SAPPIAMOquanto sia importante fare attività fisica o almeno muoversi un po’ ogni giorno. Eppure, alcuni di noi sentono forte il richiamo del divano e la danno sempre vinta alla pigrizia. Come mai? La risposta arriva da uno studio pubblicato sulla rivista

• SI PUO’ RIADDESTRARE IL CERVELLO?

Ma le menti delle persone possono essere riaddestrate? “Tutto quello che accade automaticamente è difficile da inibire, anche se lo si desidera, perché non si sa che sta accadendo. Ma sapere che succede è un primo passo importante,” commenta Boisgontier. Quindi, se vi sentite così attratti dal divano, non è perché siete pigri, ma è colpa del vostro cervello che vuole risparmiare energie.

• QUANTO SIAMO PIGRI

Gli ultimi dati sulla sorveglianza della popolazione, Okkio alla salute e Passi, pubblicati sul sito Epicentro dell’Istituto superiore di sanità (Iss), rivelano che siamo un popolo di pigri. La percentuale di bambini che per andare a scuola lo fa camminando o sulle due ruote è, infatti, il 27%, mentre il 62% viene portato in auto e il 10% in scuolabus. Gli adulti che invece vanno in bicicletta per gli spostamenti abituali sono l’11% e solo il 40% lo fa a piedi. Il nostro Paese, con Irlanda, Portogallo e San Marino, è ai primi posti per l’utilizzo della macchina nel tragitto casa-scuola. Come in molti casi, anche in questo ci sono differenze a livello territoriale. Secondo la V rilevazione di OKkio alla Salute, fatta nel 2016, al Nord i bambini che vanno a piedi o in bici è maggiore (30%) che al Centro (24%) e al Sud (25%). Si va dal minimo del Molise (15,5%) al massimo della provincia autonoma di Bolzano (60,7%), seguita da Liguria (37%) e Lombardia (31,8%).