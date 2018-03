Dario Terzoni, di 50 anni, non era soltanto un impiegato amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) di Trebiciano, sull’altopiano carsico triestino ma un collezionista particolare di armi da guerra, granate, esplosivi, fino a custodire in casa, tra bombole di gas, anche mine e, come scoperto oggi, 23 chilogrammi di tritolo.

Terzoni è morto ucciso dalla sua stessa passione, il 18 marzo scorso, mentre maneggiava una granata da mortaio nel suo garage-magazzino dove, fortunatamente, era solo. Quando i vigili del fuoco erano giunti sul posto per spegnere l’incendio che era scaturito dall’esplosione, si erano presto resi conto di trovarsi davanti a un caso particolare e avevano chiesto l’intervento degli artificieri della polizia.

Dal ritrovamento delle prime granate e proiettili da guerra che non potevano far pensare a un semplice collezionista di reperti bellici, i sopralluoghi si sono succeduti con estrema prudenza. Oggi però la vicenda ha preso una piega ancora più preoccupante quando, accanto ad alcune mine, custoditi in bidoni, sono stati trovati 23 chilogrammi di tritolo.

Questo ultimo elemento rende necessaria una meticolosa e intera bonifica del terreno circostante l’abitazione, circa un ettaro. Ma le indagini, condotte dalla polizia e coordinate dal pm Massimo De Bortoli, dovranno individuare i canali utilizzati dall’uomo per acquisire il pericolosissimo ed efficiente materiale bellico. Canali che si ritiene non siano soltanto italiani ma potrebbero essere legati ai vicini Paesi della ex Jugoslavia.

