Una donna di 68 anni è morta venerdì 8 marzo all’Irccs Maugeri di Pavia, dopo un’iniezione per la terapia del dolore nell’ambulatorio dedicato della clinica. A darne notizia è oggi la ‘Provincia Pavese’. La paziente, si legge, ha accusato un malore improvviso, mentre stava lasciando l’ospedale, dopo essersi sottoposta a un’iniezione peridurale, durante una seduta all’ambulatorio della terapia del dolore ed è morta “in poco meno di un’ora in preda a dolori fortissimi“. Abitava in provincia di Milano. E’ stato il marito a sporgere denuncia al comando dei carabinieri, e la Procura di Pavia ha disposto il sequestro della cartella clinica e l’autopsia.

