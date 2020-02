Sono stati ascoltati dai carabinieri della Compagnia di Montefiascone familiari e amici di Aurora G., la 16enne trovata morta ieri mattina dai genitori nel suo letto dopo che il giorno prima, dopo alcuni accertamenti era stata dimessa dall’ospedale di Viterbo. Secondo quanto si apprende, il papà e la mamma della ragazza, una volta a casa di ritorno dall’ospedale, avrebbero trascorso con lei la notte controllandola proprio per il malore accusato e che l’aveva spinta ad andare in ospedale. In particolare, verso le 6 del mattino, Aurora avrebbe chiesto alla mamma di prepararle una tisana. Al ritorno della donna l’adolescente era già morta. Nelle prossime ore verranno sentiti anche i medici che hanno preso in carico la 16enne in ospedale.

La 16enne, che aveva avuto l’influenza la scorsa settimana, era tornata a scuola martedì scorso, ma si sentiva debole e lentamente le sue condizioni di salute sono peggiorate. A debilitarla, secondo quanto filtra da ambienti vicini alla giovane, una pesante influenza intestinale che le avrebbe fatto perdere oltre 10 chili in 20 giorni. Nelle prossime ore verranno sentiti anche i medici che hanno preso in carico la 16enne in ospedale.

Il procuratore di Viterbo Paolo Auriemma e il pm Eliana Dolce, che coordinano l’indagine, hanno disposto anche gli esami tossicologici sulla salma della ragazza. L’esame autoptico è stato fissato per martedì all’ospedale di Viterbo lo stesso dove la minorenne si era recata, e poi dimessa, per un malore. I prelievi per gli esami tossicologici verranno effettuati con l’obbiettivo di chiarire se Aurora aveva assunto sostanze prima del decesso. Al momento, secondo quanto si apprende, tutte le piste restano aperte.