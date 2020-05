Addio ai trenta giorni di tempo per pagare le multe (sia per violazioni del Codice della Strada che per l’inosservanza dei vari DPCM da da 400 a 3.000 euro), con il 30 per cento di sconto: si torna ai tempi, ristrettissimi, ante-coronavirus: solo cinque giorni di tempo per avere la riduzione della contravvenzione. Eppure nella bozza finale del 13 maggio del DL Rilancio, la misura veniva prorogata fino al 31 luglio 2020 (fino al termine dello stato di emergenza stabilito dal Governo lo scorso 31 gennaio per sei mesi). Ma ecco la sorpresa: con la pubblicazione del decreto-legge nr. 34 del 19 maggio 2020 si scopre che la proroga è sparita.

Nel testo ufficiale (art. 46) viene introdotta infatti la modifica dell’art. 108 del “Decreto Cura Italia”, ma non l’ampliamento della possibilità già riconosciuta (nella bozza era l’art. 253), del pagamento del minimo edittale dell’importo delle sanzioni ridotto del 30%, entro 30 giorni (anziché 5) dalla contestazione o notificazione dei verbali e anche per le violazioni dell’art. 4 del decreto-legge nr. 19/2020, in materia di violazioni alle norme c.d. “anti-Covid”.

Quindi il termine del pagamento agevolato a 30 giorni, cesserà domenica 31 maggio 2020. Di chi è la colpa? Secondo l’ufficio studi dell’ASAPS – associazione amici polizia stradale – dell’esagerata proliferazione di leggi, decreti, ordinanze regionali e sindacali provocata dall’emergenza pandemica del virus “Covid-19”, che sta provocando elevate criticità anche agli organi di polizia stradale, nell’applicare in modo corretto le norme del Codice della Strada ma anche nel fornire quante più informazioni aggiornate all’utenza.

“Dal dopoguerra ad oggi – spiega infatti il comandante Luigi Altamura, capo della polizia Municipale di Verona e rappresentante per la Sicurezza Stradale e Urbana presso l’Anci – mai si era assistito ad una situazione così caotica per numero di provvedimenti legislativi, decreti, circolari, interpretazioni ma anche le FAQ che ormai fanno giurisprudenza per i cittadini. Ma se poi aggiungiamo le bozze e la complessità dei testi normativi, che vengono divulgati, si raggiunge una apoteosi anche per i rapporti con i cittadini, spesso disorientati dalle continue modifiche”.

Già perché ora con la sospensione dei termini di notificazione, saranno pochi i cittadini ad usufruire del beneficio prolungato. Con enormi problemi perché in questo periodo – pur essendo gli italiani sempre in casa – i postini non hanno mai suonato alle porte e abbandonato le notifiche dove capitava, costringendo quindi i cittadini a lunghe file agli uffici postali. E nei guai ora ci finisce anche la polizia che nei verbali deve scrivere chiaramente quali siano le modalità di pagamento anche ridotto. Ma come possono dare corrette informazioni quando si cambiano le regole ogni settimana?







