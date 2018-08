Mtv Video Music Awards, Madonna nella bufera per il suo tributo ad Aretha Franklin. La regina del pop celebra… sé stessa.

Non perde occasione per far parlare di sé Madonna, la regina della musica pop, finita questa volta al centro delle critiche per il suo tributo ad Aretha Franklin. La cantante si è presa la luce dei riflettori in occasione degli Mtv Video Music Awards quando ha deciso di celebrare la regina del Soul prima di consegnare il premio per il miglior video dell’anno a Camila Cabello.

Mtv Video Music Awards: il tributo di Madonna

Se le intenzioni della cantante erano delle migliori, il contenuto del messaggio ha sollevato polemiche e discussioni. In molti hanno infatti puntato il dito contro la Ciccone che avrebbe approfittato dell’occasione per elogiare sé stessa. La pop star ha di fatto ripercorso tutta la sua carriera e ha ringraziato Aretha Franklin dicendo che senza di lei e senza il suo esempio il suo successo non sarebbe stato possibile. Di fatto la leggenda della musica è stata liquidata in poche parole nel corso di un discorso durato circa dieci minuti. Il monologo della cantante si è concluso senza un tributo musicale che sarebbe stato particolarmente gradito dalla platea.

Tributo ‘egocentrico’ ad Aretha Franklin: bufera social sulla regina del pop

Tantissime le critiche arrivate dal popolo dei social che ha iniziato a bersagliare Lady Ciccone già in diretta. La cantante è finita al centro delle polemiche anche per il suo look afro che testimonia il suo recente viaggio in Africa. Alcuni hanno parlato addirittura di un abbigliamento irrispettoso e poco consono viste le circostanze. Ma le polemiche non sono arrivate solo dai social network. Katie Nolan della ESPN ha commentato: “Ma Madonna sa che Madonna non è morta?”. Sono arrivate anche lamentele formali nei confronti dell’organizzazione del programma che avrebbe dovuto in qualche modo vigilare sul discorso di Madonna.

