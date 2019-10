Tutte le nomination degli Europe Music Awards 2019, in programma il prossimo 3 novembre al Fibes di Siviglia.

L’attesa è finita. Sono state ufficializzate il 1° ottobre 2019 le nomination per gli MTV Europe Music Awards, la serata dedicata al mercato musicale europeo. Quest’anno la cerimonia si svolgerà il 3 novembre 2019 al Fibes di Siviglia, in Spagna. E come sempre non mancheranno i protagonisti italiani.

Tra i big della musica internazionale la grande favorita è Ariana Grande, nominata in ben sette categorie. Dietro di lei altri grandi personaggi della musica americana, come Lil Nas X e Billie Eilish, seguiti da J Balvin.

MTV Europe Music Awards 2019: le nomination

Miglior video:

Ariana Grande – Thank U, Next

Billie Eilish – Bad Guy

Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix)

Rosalia, J Balvin feat. El Guincho – Con altura

Taylor Swift feat. Brendon Urie – Me!

Miglior artista:

Ariana Grande – Balvin – Miley Cyrus – Shawn Mendes – Taylor Swift

Miglior canzone:

Ariana Grande – 7 Rings

Billie Eilish – Bad Guy

Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix)

Post Malone feat. Swae Lee – Sunflower

Shawn Mendes feat. Camila Cabello – Senorita

Miglior collaborazione:

BTS feat. Halsey – Boy with Luv

Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix)

Mark Ronson feat. Miley Cyrus – Nothing Breaks Like a Heart

Rosalia, J Balvin feat. El Guincho – Con altura

Shawn Mendes feat. Camila Cabello – Senorita

The Chainsmokers feat. Bebe Rexha – Call You Mine

Miglior artista emergente:

Ava Max – Billie Eilis – Lewis Capaldi – Lil Nas X – Lizzo – Mabel

Miglior artista pop:

Ariana Grande – Becky G – Camila Cabello – Halsey – Jonas Brothers – Shwwn Mendes

Miglior Live:

Ariana Grande – BTS – Ed Sheeran – P!nk – Travis Scott

Miglior artista rock:

Green Day – Imagine Dragons – Liam Gallagher – Panic! At the Disco – The 1975

Miglior artista hip hop:

21 Savage – Cardi B – J. Cole – Nicki Minaj – Travis Scott

Miglior artista alternative:

FKA Twigs – Lana Del Rey – Solange – Twenty One Pilots – Vampire Weekend

Miglior artista elettronico:

Calvin Harris – DJ Snake – Marshmello – Martin Garrix – The Chainsmokers

Miglior look:

Halsey – J Balvin – Lil Nas X – Lizzo – Rosalia

Fanbase più numerosa:

Ariana Grande – Billie Eilish – BTS – Shawn Mendes – Taylor Swift

Ascesa più grande:

Ava Max – Billie Eilish – CNCO – H.E.R. – Jade Bird – Juice Wrld – Kiana Ledé – Lauv – Lewis Capaldi – Lizzo – Mabel – Rosalia

Miglior performance:

Bebe Rexha, Isle of MTV Malta 2019

Hailee Steinfeld, Isle of MTV Malta 2018

Muse, Bilbao, Spain 2018

The 1975, Lollapalooza Paris Festival 2019

Twenty One Pilots, Lollapalooza Paris Festival 2019

Ariana Grande

Come vedere gli MTV Europe Music Awards

Gli MTV Ema 2019 saranno come ogni anno tra gli eventi di maggior interesse anche tra gli appassionati italiani, non fosse altro che per la presenza della categoria a noi dedicata. Quest’anno, i cantanti in nomination come Miglior artista italiano sono:

Coez – Elodie – Elettra Lamborghini – Mahmood – Salmo

Per poter assistere allo show basterà sintonizzarsi sul canale MTV Italia, canale 130 di Sky.

Di seguito il video di Barrio di Mahmood:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/MahmoodWorld/