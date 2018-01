“Lo disprezzo”. Mourinho-Conte: atto finale. Il tecnico portoghese chiude l’infinita querelle con l’allenatore del Chelsea, rifilandogli un’ultima stoccata: “La prima volta mi ha insultato e ho risposto, toccando un tasto che sapevo dolente per lui. Quindi mi ha insultato una seconda volta e stavolta scelgo il disprezzo e il disprezzo significa, per me, anche la fine di questa storia”.

INFINITO BOTTA E RISPOSTA – Tutto era nato quando Mourinho, criticato per un atteggiamento troppo compassato in panchina, aveva risposto di voler evitare comportamenti da pagliaccio a bordocampo (riferimento sia a Conte che a Klopp). L’ex ct azzurro era passato al contrattacco parlando di “demenza senile”. Apriti cielo. E’ arrivata la replica di Mou, fiero di non essere stato mai squalificato per calcioscommesse, che si è perciò beccato il “piccolo uomo” da parte di Conte. Ora l’ultimo atto di questo feroce polemica: sarà davvero finita?

NO COMMENT SU SANCHEZ – Per spostare l’attenzione i giornalisti chiedono a Mourinho di Alexis Sanchez. Il cileno, in scadenza di contratto con l’Arsenal, sembrava ad un passo dal City prima dell’inserimento dello United. Lo Special One però si tappa la bocca: “Se qualcuno, parlando di un mio giocatore, dicesse che è interessato o meno, non sarei felicissimo. Sanchez è un giocatore dell’Arsenal per cui non penso sia corretto parlarne”. Chiusura sul futuro di Ibrahimovic: “Zlatan è infortunato e non è del tutto felice della sua situazione – ha spiegato il tecnico lusitano – Ha lottato come una tigre per tornare, ha cominciato ad avere minuti, è partito titolare e ha giocato 60 minuti in una partita e 45 in un’altra ma non è felice delle sensazioni che ha. Ha consultato altri medici e abbiamo deciso tutti che la cosa migliore era fermarsi, curarsi e tornare al lavoro quando starà davvero bene. Pensiamo di riaverlo in gruppo fra fine gennaio e inizio febbraio, speriamo che le sue sensazioni per allora siano migliori”.