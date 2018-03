– “Frank de Boer? E’ il peggior tecnico della storia della Premier League”. José Mourinho spara a zero sul tecnico olandese, ex di Ajax, Inter e Crystal Palace. Motivo? De Boer, elogiando le prestazioni di Marcus Rushford, non aveva risparmiato una stoccata allo Special One: “Peccato sia allenato da Mourinho”.

“CON LUI AVREBBE IMPARATO A PERDERE” – Frase che non è affatto piaciuta al tecnico dei Red Devils. Che ovviamente ha replicato per le rime: “De Boer – cinque partite, cinque sconfitte e zero gol con il Crystal Palace – diceva che non era un bene per Rashford avere un allenatore come me perché la cosa più importante per me è vincere. Se fosse stato allenato da lui, invece, avrebbe solo imparato come si perde perché De Boer ha perso ogni partita”. Un elogio invece a Van Gaal: “Io cerco di dare il mio meglio ai ragazzi ma nel caso di Marcus bisogna riconoscere i meriti del settore giovanile che lo ha formato e di Van Gaal che lo ha allenato nella sua prima stagione. Se però vediamo i suoi numeri e quante partite ha giocato con me in queste due stagioni, credo sia uno dei cinque giocatori più impiegati”. Arriverà la contro-replica dell’olandese?