Motonautica, Gasbeton vince la prima prova del Gp d'Italia

Al via a Chioggia il ‘Gran Premio d’Italia-Trofeo Gasbeton‘ Classe 3D Uim, organizzato dall’Associazione motonautica Venezia di Giampaolo Montavoci e valido per il campionato del mondo Uim, che in Gara Corta 1 ha visto trionfare l’imbarcazione Gasbeton di Carpitella-Bacchi, seguita dalla coppia Barlesi-Barone. Terza posizione per Marco di Lo Piano-Petroni. La gara, che si è svolta su 14 giri per un totale di 53 miglia nautiche in condizioni di mare calmo, ha visto subito protagonista l’imbarcazione Gasbeton di Carpitella-Bacchi che ha condotto, sin dall’inizio, una gara impeccabile e senza rivali.

Oggi è in programma gara 1 per la categoria sperimentale V2, con scafi monocarena dei cantieri maltesi Chaudron, motorizzati Mercury 300XS, e gara 2 della Classe 3D Uim, valida per il campionato del mondo offshore Uim ‘Gran Premio d’Italia-Trofeo Gasbeton’.

Doppio appuntamento anche per il campionato italiano di offshore, a partire da oggi, durante il quale gli equipaggi si daranno battaglia nelle categorie 5000 ed Endurance. Questo potrebbe essere il weekend decisivo per l’assegnazione del titolo poiché, al termine di queste gare, rimarrà solo un ultimo appuntamento, in programma a Como il 19 e 20 Ottobre.