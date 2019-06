“E’ stato emozionante. L’ho rivista ieri sera ed è stato molto emozionante anche rivedere la gara. Sapevo che alla fine erano Marquez e Dovizioso con cui me la sarei dovuta giocare. Mi hanno lasciato quel piccolo spazietto, mi ci sono infilato e l’ultimo giro mi sono detto ‘devo solo farlo benissimo’ e ce l’ho fatta. Marquez non mi ha fregato“. Lo ha detto Danilo Petrucci, fresco trionfatore sul circuito del Mugello, ospite di Virgin Radio nel programma “Revolver”. “Io staccavo molto forte, non mi avrebbero potuto passare, pensavo solo a fare il giro il meglio possibile; se Marquez mi avesse attaccato avrei trovato il modo di rispondergli”, ha aggiunto il pilota della Ducati ufficiale.

Fonte