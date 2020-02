Ferrari punta al bis mondiale

E’ l’unica squadra del Motomondiale al via in tutte e 4 le categorie: MotoGP, Moto3, Moto2 e MotoE. Il Team Gresini è un’allegra macchina da corsa, la Creatura di un grande pilota – Fausto Gresini, oggi 59 anni, per 2 volte mondiale nella 125 cc – che da oltre vent’anni è diventato imprenditore e protagonista del paddock. E che ha continuato a tenere alto il nome del motociclismo italiano, conquistando altri 6 titoli iridati con la sua specialissima squadra, appunto: con Daniel Pedrosa e Daijiro Kato in 250, Toni Elias in Moto2, Jorge Martin in Moto3 e – giusto la stagione passata – Matteo Ferrari nella Elettrica. Quattordici gran premi vinti, per tre volte il 2° posto in MotoGP: la storia dei motori. “Per noi è più importante vincere, che partecipare: cercare di stare il più possibile davanti agli altri”, spiega, nel corso della presentazione della stagione 2020 ospitata presso l’Autodromo della “sua” Imola.

Sono 4 i volti nuovi della #GresiniFamily, che vale la pena di raccontare per categorie: nella MotoE, confermato il campione mondiale uscente, il 23enne di Rimini, Matteo Ferrari: “Sarà una sfida enorme e la possibilità di crescere ancora, mettendomi in mostra”, dice del prossimo campionato. Al suo fianco un altro riminese, la novità Alessandro Zaccone (21). In Moto3 fiducia ad un giovanissimo spagnolo, Jeremy Alcoba (18), che sarà assistito dal capotecnico Ivano Mancurti. Confermato l’argentino Gabriel Rodrigo (23), che potrà contare sull’aiuto nel box di Massimo Capanna.

La rivincita di Nicolò Bulega

“Abbiamo raddoppiato i nostri sforzi in Moto2, completando il progetto”, dice Fausto Gresini. E’ la sfida forse più ambiziosa, con Nicolò Bulega (20) che – dopo la parentesi con SkyVr46 – cambia tutto: “Aria, stile di vita: sento mi potrà aiutare in un percorso che potrebbe finalmente regalarmi grandi soddisfazioni”, dice il ragazzo emiliano. Avrà il supporto di un capotecnico come Tommaso Raponi e come compagno di squadra Edgar Pons (25), figlio del grande Sito, assistito da Massimo Biagini.

In MotoGP si sogna con Aprilia

E in MotoGP, con le Aprilia, ci sono i trentenni Aleix Espargarò e Andrea Iannone: “Nei test in Malesia, affidati ad Aleix, Bradley Smith e Fabio Savadori, abbiamo presentato una moto completamente nuova, che ha dato buonissime sensazioni: siamo giovani, ma ci sono buone ragioni per credere che si potranno fare grandi passi avanti”.