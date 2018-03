Lo spettacolo continua: Valentino Rossi correrà fino al 2020. Il pilota italiano ha trovato l’accordo con la Yamaha per le stagioni 2019 e 2020 della Motogp. Il prolungamento del contratto arriva poco prima che il 39enne si imbarchi nella sua 13a stagione con la Yamaha, a partire dal Gran Premio del Qatar, che si terrà dal 16 al 18 marzo.

ROSSI-YAMAHA: UNA STORIA DI VITTORIE – La combinazione tra il Dottore e la sua YZR-M1 ha portato fino ad ora a 56 vittorie, 43 secondi posti e 35 terzi posti in 206 gare. Delle 500 vittorie della casa giapponese, raggiunte a Le Mans nel 2017, Valentino ne ha ottenute l’11 per cento (55 fino a quel giorno). La scorsa stagione Rossi è salito sei volte sul podio e ha vinto ad Assen. “Quando ho firmato il mio ultimo contratto con Yamaha, a marzo 2016, mi sono chiesto se sarebbe stato l’ultimo contratto come pilota della MotoGP. A quel tempo ho deciso di prendere una decisione nei due anni successivi. Negli ultimi due anni – ha detto Valentino – ho capito che volevo ancora essere un pilota della Motogp, ma soprattutto guidare la mia M1, è la cosa che mi fa sentire bene. Avere l’opportunità di lavorare con la mia squadra, con Silvano, Matteo e tutti i miei meccanici, e lavorare con gli ingegneri giapponesi, Tsuji-san, Tsuya-san, è un piacere, sono felice. Voglio ringraziare la Yamaha – Lin Jarvis e Maio Meregalli in particolare – per la loro fiducia in me, perché la sfida è difficile: ho 40 anni! – ha scherzato il Dottore – Sono pronto per questo, non mi manca la motivazione, è per questo che ho firmato per altri due anni”.