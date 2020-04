“Dorna sta lavorando per trovare nuove date alle future corse del motomondiale. Non è semplice: i governi del vari Paesi sono molto severi rispetto agli spostamenti di un gran numero di persone. Una delle possibilità potrebbe essere quella di organizzare degli ‘eventi a porte chiuse’: senza pubblico, ospiti – Vip o meno che siano -, pierre, giornalisti. E’ per questo che vi abbiamo inviato un modulo da compilare e restituirci al più presto: dovrete indicare il numero di persone ‘indispensabili’ perché possiate partecipare ad un corsa in Europa, in condizioni di sicurezza”.

La lettera dell’Irta, l’associazione costruttori, è stata inviata a tutti i team di MotoGP, di Moto2 e Moto3. L’ha firmata Mike Trimby, il direttore. Ed è la prima conferma ufficiale del progetto confessato qualche giorno fa da Carmelo Ezpeleta, il padre-padrone della Dorna, società che gestisce il grande Circo a 2 ruote: correre comunque un limitato numero di gp e a porte chiuse, in modo da garantire la regolarità del campionato 2020.

Il coronavirus ha già fatto saltare i primi 8 appuntamenti della stagione: Qatar – dove hanno corso solo Moto2 e 3 -, Argentina, Texas, Thailandia, Jerez, Le Mans, Mugello Barcellona. Non ci sono molte speranze per quelli che sul vecchio calendario erano immediatamente successivi, e cioè Assen, la Finlandia, il Sachsenring (il successivo aggiornamento ha cambiato l’ordine, ma fa lo stesso). Il progetto di Ezpeleta prevede si possa esordire dopo la pausa estiva, è cioè in agosto a Brno, Repubblica Ceca. Poi l’Austria, Silverstone, Misano e via dicendo, recuperando alcune corse per chiudere a dicembre a Doha.

Ancora possibile, sempre meno probabile. La lettera di Trimby rappresenta però la prova provata che “don Carmelo” non molla. Anzi. “Non sono previste le hospitality all’interno del paddock, non ci saranno le persone che si occupano delle relazioni pubbliche e con i media: questi ultimi potranno tranquillamente lavorare da casa, tenendosi in contatto con chi si trova nel circuito”, continua la lettera. Ezpeleta ha fatto i conti: a prescindere delle ‘porte chiuse’ al pubblico, è impossibile spostare la numerosa tribù – oltre tremila persone, giornalisti compresi – che di solito si sposta da un circuito all’altro. Meglio ridurre al minimo le presenze (non più di mille), sperando che i Paesi ospitanti non facciano troppi problemi. Insomma: piloti, meccanici, ingegneri. L’importante, per garantirsi quegli introiti pubblicitari che sono la linfa vitale, sarà trasmettere le corse in diretta televisiva. E gli altri, tutti in piedi sul divano.