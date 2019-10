Quarta pole stagionale per Fabio Quartararo. Il francese, in sella alla Yamaha del team Petronas, ha girato in 1’29″719 e partirà davanti a tutti nel Gp della Thailandia, quindicesimo appuntamento del mondiale MotoGp. Al suo fianco in prima fila la Yamaha ufficiale di Maverick Vinales e la Honda di Marc Marquez che sul circuito di Buriram può laurearsi campione del mondo nella classe regina per la sesta volta in carriera (ottavo titolo complessivo). Lo spagnolo, reduce dalla brutta caduta di ieri nelle libere, è finito di nuovo sull’asfalto e non ha potuto completare l’ultimo giro lanciato.

La seconda fila è aperta da Franco Morbidelli, compagno di squadra di Quartararo, quarto davanti alla Ducati ufficiale di Danilo Petrucci e alla Ducati Pramac dell’australiano Jack Miller. Settimo Andrea Dovizioso con l’altra Ducati ufficiale, mentre Valentino Rossi con la Yamaha non è andato oltre la nona posizione. Per il ‘Dottore’ anche una caduta senza gravi conseguenze. Domani alle 9 italiane la gara, Marquez conquistando due punti in più di Dovizioso diventerebbe campione del Mondo con quattro gare di anticipo.

Quartararo: “Ho fatto qualcosa di speciale”

Non nasconde la soddisfazione Quartararo, quarta pole alla prima stagione in MotoGp: “E’ una delle qualifiche speciali che ho fatto, questa è una buona pista per me, ho provato a spingere al limite, sono davvero contento del lavoro di oggi. Mi hanno detto che potevo spingere ancora di più”. Quanto alla gara, il francese dice di voler “partire subito forte nei primi cinque o sei giri per imprimere un buon ritmo”.

Marquez: ”Fisicamente ok”

Marc Marquez vuole chiudere il discorso mondiale: “Sono contento del bilancio complessivo della giornata, abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Fisicamente sto bene, ho un po’ di dolori ma per il resto non c’è alcuna scusa per domani” ha spiegato lo spagnolo che dopo la caduta nella prima sessione di libere del venerdì è andato giù anche durante la qualifica: “Si spinge sempre al massimo, in curva 5 avevo il freno aperto e quando stacchi è più difficile: sono andato troppo forte. Ad ogni modo nel passo gara delle libere 4 siamo andati molto bene e sapevamo che in qualifica le Yamaha sarebbero andate molto veloci”. Poi sulla gara di domani: “Le Yamaha, come detto, son forti ma non voglio dimenticare Dovizioso perché è sempre lì. Ha fatto due ottimi giri con gomma usata e dunque sarà con noi per tutta la gara, poi dovremo vedere come andrà la pista”.

Griglia di partenza

1a fila

1. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 1’29″719 alla media di 182,7 Km/h

2. Maverick Vinales (Esp) Yamaha 1’29″825

3. Marc Marquez (Esp) Honda 1’29″931

2a fila

4. Franco Morbidelli (Ita) Yamaha 1’30″431

5. Danilo Petrucci (Ita) Ducati 1’30″522

6. Jack Miller (Aus) Pramac 1’30″597

3a fila

7. Andrea Dovizioso (Ita) Ducati 1’30″692

8. Johan Mir (Esp) Suzuki 1’30″735

9. Valentino Rossi (Ita) Yamaha 1’30″741

4a fila

10. Alex Rins (Esp) Suzuki 1’30″778

11. Pol Espargaro (Esp) KTM 1’31″065

12. Aleix Espargaro (Esp) Aprilia 1’31″258