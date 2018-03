MotoGp, si parte. Un campionato per dieci pretendenti al titolo

LOSAIL – Valentino, che dell’argomento un pochino s’intende, sostiene che questo campionato possano vincerlo in dieci. Veramente fa nove nomi (Marquez, Dovizioso, Vinales, Zarco, Pedrosa, Crutchlow, Petrucci, Iannone e naturalmente sé stesso), ma quello di Lorenzo deve essere solo un lapsus.

“Dopo qualche gara la classifica comincerà a sfilarsi: ma fino all’ultimo gp, chiunque di noi potrà passare per primo sotto il traguardo. Credo sia il mondiale più equilibrato della storia”, racconta il pesarese. Si comincia oggi con la prime prove libere nel deserto del Qatar: la sessione è stata anticipata alle 14.45 locali (le 12.45 italiane, la Moto3 comincia alle 10.50). La gara sarà in notturna, ma quando da noi saranno le 5 del pomeriggio. Ultimo gran premio a Valencia il 18 novembre, però il calendario si arricchisce di una diciannovesima prova: Buriram, Thailandia, il 7 ottobre.

Una Rossa a caccia del Cannibale – Marc Marquez – favoritissimo – contro le Ducati, la Yamaha che vuole tornare competitiva, Zarco probabile sorpresa – o grande conferma, se preferite – della stagione, le Rosse in formato Pramac che promettono emozioni, Morbidelli all’esame di maturità nel nome del Maestro (il Doc) ma copiando dal Cannibale (il Prof Marquez). La Suzuki che vuole dimostrare di essere sempre più vicina alle giapponesi, Aprilia e Ktm che fanno passi avanti e sentono profumo di podi.

Zarco e la Yamaha in ripresa – C’è da fidarsi dei test invernali? Lo scorso anno presentarono un Maverick Vinales in forma marziana, confermata nei primi gp: però poi Maverick scivolò via come sabbia tra le mani, prigioniero di una crisi tecnica che ha pagato anche il suo più ‘esperto’ compagno di squadra. “Avremo ancora problemi su alcuni circuiti e in certe condizioni”, spiega Valentino, “però il ‘pacchetto’ motore-telaio-elettronica è decisamente migliorato. E continueremo a progredire”. Tornata al telaio 2016, la Yamaha ha segnato tempi decisamente buoni. Ma altrettanto ha fatto Zarco con la M1 del 2017, e allora chi ha ragione? Dicono che il francese potrebbe puntare direttamente al titolo, lui fa il modesto: “Voglio salire più volte possibile sul podio, i conti li faremo alla fine”.

Dovizioso, ‘numero uno’ in Ducati – Il rinnovo per altri due anni di Marquez significa che questa Honda va forte. Il catalano conferma: “Ho provato la moto in inverno, e le prestazioni mi hanno convinto a firmare fino al 2020. Dovizioso sarà ancora l’avversario più difficile, ma sono felice che tra noi due lontano dalla pista ci sia un buon rapporto”. Pedrosa, un prezioso ‘valletto’ del campione del mondo in carica.

Andrea Dovizioso ha il sorriso di chi è sicuro di sé. “La Gp18 è migliorata sotto tanti aspetti: se la paragono a quella dell’anno scorso, oggi siamo decisamente più avanti”. Per uno che nel 2017 è arrivato a giocarsi il titolo nell’ultima gara, c’è da stare allegri. Sulla pista di Losail la Rossa è sempre andata fortissimo, sono 3 stagioni che DesmoDovi chiude il gp dell’esordio in seconda posizione: forse è arrivato il momento buono. Continuano invece le incertezze di Jorge Lorenzo, che confessa di essere “ossessionato” e ancora alla ricerca “di un equilibrio che devo assolutamente trovare al più presto”.

Morbidelli tra Maestro e Prof – Fra i tanti altri outsider, citata la “pazza coppia” della Pramac (Petrucci e quel gran talento di Miller), vale la pena ricordare Franco Morbidelli: il giovane romano, campione uscente in Moto2, è l’allievo preferito di Valentino Rossi. Al Ranch si allena con il Doc e gli altri ragazzi dell’Academy. Ma quest’anno in MotoGP correrà con una Honda del team Marc Vds. Durante i test invernali ha collezionato un’impressionante numero di cadute. “Marc ci ha insegnato il modo migliore per guidare la Honda”, dice, esaltando il suo nuovo ‘professore. E cioè portarla sempre al limite durante le prove, senza preoccuparsi dei tanti capitomboli. Il discepolo del Doc va a scuola del rivale.