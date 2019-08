“Torniamo in pista e sono contento, perché dobbiamo lavorare sulla moto. Vogliamo tornare a fare delle belle gare”. Valentino Rossi introduce così il gran premio di Austria, undicesima tappa del Motomondiale, in programma questo weekend. “Abbiamo trovato alcune cose interessanti come ad esempio un nuovo setting che mi piace, ma anche altre cose”, dice il ‘Dottorè riferendosi ai test di inizio settimana a Brno.

A Spielberg però il nove volte campione del mondo non è mai salito sul podio. “Quello austriaco non è un buon circuito per noi, ma faremo del nostro meglio – dice il campione di Tavullia -. Proveremo qualcosa che abbiamo usato nel test di Brno per cercare di capire se in Austria possiamo migliorare. In ogni caso, è positivo tornare in pista subito dopo i test”.