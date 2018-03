Motogp, Rossi non vede l'ora: "Finalmente si comincia"

Valentino Rossi

LOSAIL – “Dopo un lungo inverno, siamo finalmente arrivati alla prima gara della nuova stagione. E dopo tanti test, arrivare alla prima gara è sempre bello”. Così Valentino Rossi in vista dell’esordio stagionale a Losail, dove il Gran Premio del Qatar alza il sipario sul Mondiale MotoGp del 2018.

“I TEST SONO STATI IMPORTANTI” – Losail è un circuito che evoca dolci ricordi per il Rossi: 4 vittorie (l’ultima nel 2015), 4 secondi posti e un terzo, lo scorso anno. E qui, una decina di giorni fa, si sono svolti anche gli ultimi test invernali con Rossi e Maverick Vinales fra i migliori. “I test sono stati importanti, abbiamo capito i nostri punti deboli e quelli forti – sottolinea il centauro della Yamaha – Dobbiamo continuare a lavorare ma tutti qui alla Yamaha vogliono migliorare, fare belle gare e vincere. Ci siamo preparati per questo appuntamento durante gli ultimi test ma abbiamo ancora le libere per migliorare e fare un altro passo avanti. Sto bene, mi sono allenato bene in inverno e sono pronto a cominciare questa nuova stagione con la mia M1. Sarà una stagione interessante, sembra che ci siano molti piloti veloci ma siamo pronti a fare del nostro meglio”.

VINALES: “ENTUSIASTA DI INIZIARE” – Fra i primi avversari di Rossi c’è il compagno di squadra, che proprio un anno fa in Qatar centrava la sua prima vittoria in sella alla Yamaha. “Sono entusiasta di arrivare qui e iniziare la stagione – confessa Vinales – Lo scorso anno è stato difficile per me, con troppi alti e bassi, ma ho imparato tanto sulla mia M1 e ora sento di poter fare grandi cose in questa stagione e lottare fino alla fine per il titolo”. “Sono sicuro – prosegue lo spagnolo – che saremo sempre a lottare lì davanti. I test invernali ci hanno aiutato a provare molte cose e alla fine abbiamo trovato un buon set-up. Abbiamo ancora qualche piccolo problema di elettronica ma penso che raggiungeremo il nostro 100% già al primo Gp. Quello del Qatar è un circuito che adoro, qui ho vinto la mia prima gara in Yamaha per cui ho dei ricordi molto speciali e farò del mio meglio per essere di nuovo sul podio”.