“Avere dei figli? Sicuramente, mi prendo ancora un po’ di tempo perché è difficile conciliare la vita che faccio con quella di babbo. E comunque per fare dei figli ci vuole la donna giusta e io forse l’ho trovata”. Lo dice Valentino Rossi in merito alla sua voglia di metter su famiglia. In un’intervista che Radio1 Rai proporrà nel corso di Domenica Sport, il quarantenne pesarese parla anche del suo rapporto con la politica. “Ho iniziato a seguirla negli ultimi 10 anni per cercare di capire cosa accade, ma credo di non avere mai votato”.

A 23 anni dall’esordio nel motomondiale Rossi è la stella polare del circus. I circuiti si riempiono soprattutto grazie a lui. La marea gialla che invade le piste di tutto il mondo è impressionante anche se l’ultimo mondiale vinto risale ormai a un decennio fa. E allora Rossi, ripaga così tanto affetto: “Dopo 25 anni di carriera il tesoro che mi rimane sono loro, i tifosi che vengono in pista per vedermi e emozionarsi. Loro sono la cosa che mi rimarrà dentro quando tutto finirà”.