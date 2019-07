moto

Rossi: “Prepariamoci bene per il 2020”

– Il Motomondiale torna dopo le vacanze e i piloti sono pronti a ripartire domenica con il Gran Premio della Repubblica Ceca. Sul circuito di Brno c’è attesa per le Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales in particolare. Lo spagnolo sta dimostrando una continuità di prestazioni dopo la ‘crisi’ del passato ed è tra i più competitivi della classe tanto che lo stesso leader della classifica generale, Marc Marquez (Repsol Honda), lo indica come uno dei suoi rivali principali. Per Rossi una prospettiva diversa visto che è in cerca della grande prova e alle prese con alcuni problemi di preparazione dellache, soprattutto in qualifica, lo tengono lontano dalle posizioni che contano costringendolo a gare in rimonta.

Brno sarà un gran premio importante anche quando si concluderanno le corse visto che nel lunedì seguente si scenderà in pista per una giornata di test ufficiali e il team ufficiale di Iwata sarà uno dei quelli che proverà il primo step della moto 2020. “Durante questa pausa è stato importante prendersi del tempo libero ma adesso non vedo l’ora di tornare in pista e di concentrarmi su questa seconda parte di campionato – ha detto Valentino Rossi – Avremo due GP consecutivi in cui sarà necessario lavorare bene e ottenere i migliori risultati possibili. Sarà una seconda metà importante, dobbiamo migliorare e inizieremo anche a prepararci per il 2020. Abbiamo bisogno di un buon risultato”.

Vinales: “Stato d’animo positivo”

“Iniziamo la seconda parte del campionato con uno stato d’animo molto positivo – ha detto Vinales – Dopo la vittoria ad Assen e il secondo posto al Sachsenring siamo andati in vacanza molto felici e con la convinzione di essere sulla buona strada. Mi sono riposato e allenato per arrivare a questo GP fisicamente e mentalmente forte. I prossimi due appuntamenti sono su due piste che mi piacciono molto, ma dove dovremo lavorare sodo per ottenere risultati positivi”.