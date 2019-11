E’ la sesta volta nella stagione che Fabio Quartararo, il francesino di origine siciliana del team Petronas, scatta dalla pole. Accanto a lui Marc Marquez, caduto alla curva 14 durante il warm up, e la Ducati Pramac di Jack Miller. In seconda fila, dopo il 4° tempo di ieri nelle qualifiche, parte il favorito del 19° e ultimo Gp dell’anno: Maverick Viñales con la Yamaha ha mostrato il passo migliore nel fine-settimana e precede la M1 satellite di Franco Morbidelli, mentre Andrea Dovizioso completa la linea ma non sembra molto ottimista (“Faccio fatica a far girare la moto”).

Valentino è stato deludente nelle qualifiche: 12° e ultima casella nella griglia dei migliori per il pesarese, che ha ammesso le proprie responsabilità durante le Q2: “Ho sbagliato strategia, il mio potenziale non è straordinario ma sicuramente migliore”. Il Doc si è un po’ lamentato delle condizioni climatiche, che sono alla radice delle sue due cadute di venerdì e dei capitomboli di altri piloti. “Siamo a metà novembre e in pieno inverno qui, forse – visto che nel calendario gli appuntamenti continuano ad aumentare – dovremmo pensare di correre altrove, dove fa un po’ più caldo”. Al termine del warm up, il miglior crono è quello di Marquez, 159 millesimi davanti a Viñales, poi Petrucci, Quartararo e Morbidelli, Dovizioso 6° e Rossi molto più indietro, 11° giusto davanti a Iannone.

Non corre Bagnaia, vittima di una brutta caduta sabato e infortunatosi a una mano. Con un campionato già deciso in Thailandia, molta dell’attenzione si concentra in questi giorni sul mercato: in serata potrebbe arrivare la conferma del passaggio alla Honda ufficiale di Alex Marquez, fratello di Marc e fresco vincitore in Moto2, che sostituirà Lorenzo.