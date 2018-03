MotoGp, Qatar: pole Zarco, Marquez e Petrucci in prima fila. Rossi dietro

Johann Zarco (ansa)

LOSAIL – Dopo aver dominato per 3 giorni tutte le sessioni, Andrea Dovizioso chiude con il 5° tempo le qualifiche in Qatar. Il più veloce, nella notte del deserto che precede la gara di domani (la nuova stagione di MotoGP riparte alle ore 17 italiane), è il francese Zarco: con la Yamaha satellite segna il record della pista (1’53″600) e stacca di 2 decimi e 2 millesimi un Marquez già in gran forma. Dicono che questo circuito non sia il più adatto alle Honda, ma il campione in carica ha smentito tutti con un giro quasi perfetto. Prima fila per un italiano su di una Ducati, però è Danilo Petrucci con la Gp18 versione Pramac: terzo crono, a soli 5 millesimi da Marc. In seconda fila c’è un’altra Honda, la satellite Lcr di Cal Crutchlow: l’inglese precede di 2 millesimi DesmoDovi, che anche nei primi 10 minuti delle Q2 era stato il migliore, ma tornado in pista ha finito per restare imbrigliato nel gruppo.

Subito dopo di lui c’è Alex Rins con una Suzuki che sembra avere fatto passi da gigante. Valentino si deve accontentare della terza fila: con l’ottavo tempo, a 7 decimi da Zarco che pure corre con la moto dell’anno passato. Il pesarese ha mostrato un buon passo, sicuramente va meglio del compagno di squadra Vinales (Maverick è il peggiore delle seconde qualifiche, dodicesimo a oltre un secondo) ma spera di fare qualche progresso nel warm up di domani perché così non può bastare. In quarta fila un’altra Ducati Pramac, quella dell’australiano Miller inseguito da Iannone, che termina a 939 millesimi dallo scatenato francese del team Poncharal. Morbidelli con la Honda (15° crono) domani partirà dalla quinta fila, subito dietro all’Aprilia di Aleix Espargarò. “E’ il modo migliore per cominciare una stagione che – mi auguro – sarà ricca di soddisfazioni”, dice un raggiante Zarco. “La moto va, io era da stamani che mi sentivo benissimo”. Marquez ha il solito sorriso Durbans: “Sono molto felice: nell’inverno abbiamo lavorato tanto, ed è bello vedere già i primi risultati. Ma attenzione: il favorito per domani rimane Dovizioso”. Petrucci dice che “la pista era molto sporca e in certi momenti ho avuto paura, spero domani di continuare ad essere tra i primi”.