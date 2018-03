Andrea Dovizioso da impazzire: il pilota della Ducati ha vinto una gara impossibile per emozioni e spettacolo, bruciando all’ultima curva un incredibile Marquez. Valentino ha chiuso terzo il gp d’esordio di una stagione che promette di essere bellissima. DesmoDovi, come era già successo lo scorso anno, ha ripassato il campione del mondo in carica che lo aveva appena attaccato con successo: il forlivese ha saputo mantenere il sangue freddo dopo 22 giri tiratissimi in cui ha mostrato i muscoli di una Gp18 potente e però obbediente da guidare, se c’è Andrea in sella. Lo aveva detto, alla vigilia: “Questa Rossa è ancora più forte di quella del 2017”. E’ vero. Ma Dovi è un fuoriclasse: da 3 anni chiudeva al secondo posto la gara del Qatar, ha resistito a tutte le pressioni esterne dimostrando che il favorito per la vittoria mondiale è lui. Però, che Marquez: il catalano si è battuto come un leone su di una pista che non è mai stata favorevole alle Honda, e ancora una volta si è giocato il tutto per tutto nel finale. Coraggio, talento. Anche il Doc è stato un grandissimo protagonista: a 39 anni si è guadagnato gli applausi del pubblico locale – come ovunque, quasi tutto per lui -, infilando sorpassi capolavoro e non arrendendosi, mai.

Dovi: “Una gara perfetta” – “Una gara e un fine settimana perfetti”, dice Dovizioso al traguardo. “Abbiamo lavorato benissimo. Me lo aspettavo, che fossero tutti molto veloci: ho provato a gestire la gara, risparmiando le gomme. Alla fine, il Marc che ti aspetti: con lui è sempre difficile, però ormai so come batterlo. Grazie alla squadra Ducati, è stato un inverno duro ma i risultati stanno arrivando”.

Marquez: “Ci ho provato, ma che bravo Andrea” – Marquez, che bravo. “Ho dato tutto fino all’ultimo, questa è una delle piste per me più difficile: ma ci ho provato lo stesso, andando oltre al limite. Ero così vicino…ma lo sapevo, che sarebbe tornato davanti. Prima o poi lo batto. Comunque, l’obiettivo era il podio: ho perso solo 5 punti da Andrea”.

Valentino: “Sono felice, grande gara” – Valentino, che sorrisi: “Sono felice, anche se mi aspettavo di più perché con questa moto mi sento meglio rispetto all’anno scorso. Ho dato il 120%, cercando di stare attaccato a quei due: in questo momento però Dovizioso e Marquez hanno qualcosa in più. Mi sono divertito, ci riprovo in Argentina”.

La fuga di Zarco – Zarco, ragazzo di parola, è andato subito in fuga così come aveva promesso dopo la pole di ieri. Al via il migliore è stato Valentino, che dalla terza fila si è ritrovato 4° in meno di un giro, mentre le Honda di Marquez e Pedrosa si sono messe dietro al francese. Dovizioso è stato prudente: scivolato in settima posizione ha cominciato a recuperare una tornata dopo l’altra. L’urlo di guerra è partito alla fine del rettilineo del 7° giro, quando in un colpo ha infilato Crutchlow e Petrucci (sempre con i migliori), portandosi al 4° posto. Valentino, a caccia di Zarco, si è fatto ingannare da un ingresso sbagliato in curva dell’avversario e – come lui – è andato un po’ largo. Subito ne ha approfittato Marquez ma DesmoDovi ha fatto ancora meglio: secondo. Al 13° è caduto un ispirato Rins, che con la Suzuki era 6°. Capitombolo anche per Lorenzo, mai in gara con la Gp18: Jorge era 9°, in difficoltà. Andrea ha mostrato i muscoli ancora in fondo al rettilineo, passando Marquez che avevano appena chiuso il giro 14, ma il capolavoro è arrivato nello stesso punto 3 tornate dopo: il pilota della Ducati ha finalmente battuto Zarco, mentre il solito gatto Marc ne ha approfittato per saltare a sua volta il francese (e lo ha pure – incredibilmente – toccato con il ginocchio). Il pilota della Tech3 è come crollato psicologicamente, ritrovandosi poco dopo al 5° posto.

Dovi e Marc se ne vanno – Mentre Dovizioso e Marquez aumentavano il ritmo, a 3 giri dal termine, il Doc ha ritrovato energie e – portando la M1 al limite -, è riuscito a non perdere contatto dalla coppia. Il finale era un arcobaleno di emozioni, con i 3 campioni che rischiavano tutto. All’ultimo giro Marquez si avvicinava di millimetri, passava Andrea che però all’ultima curva tornava davanti. Che emozione. Più dietro, Petrucci con la Ducati Pramac chiudeva con un buon 5° posto davanti a un Vinales in rimonta, Zarco scivolava 7° precedendo Iannone, per Morbidelli – alla sua prima gara in MotoGP – un incoraggiante 12° posto.