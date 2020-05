La MotoGP ripartirà dal circuito andaluso di Jerez il prossimo 19 luglio, e una seconda corsa – sempre a porte chiuse – è in programma la domenica successiva. Per il 2 agosto è anche in prevista la prima gara del campionato 2020 di Superbike. L’annuncio è stato dato stamani da Juan Martin, vicepresidente della Giunta di Andalusia: “Abbiamo raggiunto un accordo col sindaco di Jerez, Mamen Sànchez, e Carmelo Ezpeleta, Ceo di Dorna (la società che gestisce il motomondiale, ndr)”.





Un paddock ridotto

Marquez, Valentino e gli altri si sfideranno in pista, ma in assenza di pubblico sulle tribune. Nel paddock sarà presente il “minimo indispensabile” di addetti ai lavori: insieme ai piloti, i meccanici e gli ingegneri di tutte le squadre, per un totale di 1.500-2.000 persone al massimo (di solito sono 4.000). Non è prevista per il momento la presenza di giornalisti, a parte i tecnici che dovranno garantire le dirette televisive e un paio di fotografi.

Dieci gare saltate

Il mondiale di MotoGP quest’anno non è mai partito, nel marzo scorso a Doha hanno corso solo Moto2 e Moto3. Tutti gli appuntamenti (Qatar, Thailandia, Argentina, Texas, Jerez, Le Mans, Barcellona, Mugello, Sachsenring, Assen, Finlandia: ad oggi siamo a 10 gare) sono stati rinviati o cancellati a causa della pandemia. Ezpeleta ha sempre ribadito la sua intenzione di correre comunque nel 2020, nonostante il Coronavirus, “ma solo in assolute condizioni di sicurezza”. Il progetto è appunto quello di disputare più gran premi in alcuni circuiti, fino ad arrivare ad un minimo di 10-12 corse. “Adesso dovremo metterci d’accordo con le autorità spagnole per osservare tutti i protocolli di sicurezza: sarà complicato, ma ci riusciremo”, ha garantito Juan Martin.





Un mese e mezzo in Andalusia

Il Circo a 2 ruote arriverà a Jerez con due settimane di anticipo, e cioè ai primi di luglio. “Resteranno qui un mese e mezzo, se ne andranno a metà agosto”. Per l’amministratore andaluso le gare di luglio “avranno un ritorno incalcolabile, in termini di immagine: non ci saranno 80.000 spettatori e passa, ma milioni e milioni di persone vedranno in televisione l’Andalusia, un destino sicuro e straordinario”.







