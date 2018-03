Un’installazione per celebrare il trionfo del genio italiano, nella Manifattura Lamborghini di Sant’Agata Bolognese: con le Lamborghini Aventador e Ursus, la Ducati Panigale V4 e un generatore Pramac a formare una bandiera tricolore, illuminata dalle torri faro dell’azienda senese di Casole d’Elsa. Non poteva esserci scenario migliore per presentare la nuova stagione MotoGP di Alma Pramac Racing, da domenica al via in Qatar con le Ducati Desmosedici affidate a Danilo Petrucci e al nuovo arrivato, l’australiano Jack Miller. “Questa sarà la stagione più importante della mia carriera”, promette Danilo, che lo scorso anno è salito 4 volte sul podio. “Ho una moto ufficiale, un anno di esperienza in più e grandi aspettative”. Dicono che Jack sarà la grande sorpresa del campionato, nelle prove invernali è stato sempre tra i migliori: “Abbiamo lavorato tanto nei test, non vedo l’ora di correre”, dice.

Una moto ed un sogno che più italiani non si può. Prima di svelare le due nuove moto, il padrone di casa, Stefano Domenicali (Chairman & Ceo Automobili Lamborghini) ha accolto Claudio Domenicali (Ceo Ducati Motor Holding) e Paolo Campinoti (Ceo Pramac, Alma Pramac Racing Team Principal): “Una grande festa italiana che speriamo possa essere di buon auspicio fin dalla gara di Domenica in Qatar”, ha detto Campinoti, ringraziando Luigi Scavone (Company Shareholder Gruppo Alma) “per la fiducia con la quale ha condiviso il nostro progetto”. Poi Gigi dall’Igna e Paolo Ciabatti, rispettivamente dg e ds Ducati Corse, insieme al team manager Alma Pramac Racing, Francesco Guidotti: “Il nostro obiettivo è quello di crescere anno dopo anno”, ha spiegato Guidotti. “Nella stagione 2017 abbiamo fatto un grande passo in avanti grazie ai risultati ottenuti da Danilo Petrucci. Diamo adesso il benvenuto nel team a Jack Miller sul quale riponiamo grandi aspettative. Voglio fare un grande in bocca al lupo ai nostri due piloti, agli ingegneri, ai tecnici e a tutto lo staff del nostro team. Ci aspetta una stagione intensa e dovremo lavorare con grande concentrazione ed entusiasmo se vorremo fare ancora meglio”.

Petrucci, numero 9, 27 anni, per 2 volte ha sfiorato la vittoria lo scorso anno (Assen, Misano) giungendo 2°. E’ tempo di rifarsi: “Sono molto felice di restare un altro anno con Pramac Racing. Sono il pilota che ha corso di più con questi colori e ne vado fiero”. Jack Miller, numero 43, una vittoria nel 2016: “Sono arrivato nel team con grande entusiasmo. Il countdown è ormai agli sgoccioli, sono molto eccitato e motivato”.