Fabio Quartararo conquista la pole position del Gp di Spagna nella classe MotoGp. Il francese, in sella alla Yamaha Petronas, conquista la prima partenza al palo nella classe regina, girando in 1’36″880 e precedendo il compagno di squadra Franco Morbidelli (1’38″962) e il campione del mondo in carica, lo spagnolo della Honda Marc Marquez (1’38″970) che partiranno con lui in prima fila. Quarto tempo per la migliore delle Ducati, quella di Andrea Dovizioso (1’37″018) che si lascia alle spalle lo spagnolo Maverick Vinales (1’37″114), in sella alla Yamaha M1 e il britannico della Honda Cal Crutchlow (1’37″175). Valentino Rossi (Yamaha M1) partirà dalla quinta fila e dalla 13esima posizione in seguito all’eliminazione in Q1.

