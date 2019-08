Felice dell’accordo

– Sembrava potesse diventare la nuova destinazione di Jorge Lorenzo, invece la Ducati Pramac ha deciso di confermare Jack Miller. Ne dà notizia direttamente la scuderia: “Pramac Racing è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo per estendere il contratto di Jack Miller fino al termine del 2020. Così come il suo compagno di squadra Francesco Bagnaia, il pilota australiano difenderà i colori del ‘factory supported team’ nella prossima stagione del Campionato del Mondo MotoGP in sella a una Ducati Desmosedici GP 20”.

Sono arrivate anche le dichiarazioni di Miller, soddisfatto della conferma: “Sono molto felice di aver raggiunto questo accordo. Pramac Racing è un team che mi ha fatto sentire a mio agio fin dall’inizio e il mio rapporto con Ducati è sempre stato molto stretto. Avrò di nuovo una moto ufficiale a mia disposizione e farò del mio meglio per ottenere grandi risultati. Desidero ringraziare Ducati e il mio team per l’ottimo lavoro che hanno fatto finora”. Entusiasmo anche da parte di Francesco Guidotti, Team Manager di Pramac: “Jack sta dimostrando di avere un grande talento e la sua posizione attuale nella classifica piloti ne è la conferma. Siamo orgogliosi di averlo con noi anche nella prossima stagione, ed ora vogliamo restare concentrati sul nostro lavoro per raggiungere altri risultati importanti in questa stagione”.