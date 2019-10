“Lo scorso inverno uno dei momenti più difficili”

– “Ancora non ho recuperato del tutto la voce. Questa volta non abbiamo fatto il karaoke, non ce n’era bisogno”. Marc Marquez è di nuovo campione del mondo della Motogp dopo il successo a Bangkok e a Madrid affronta la sua prima conferenza stampa dopo aver messo in bacheca il suo ottavo titolo iridato, il sesto nella classe regina.

Lo spagnolo ha cominciato la stagione 2019 con un infortunio alla spalla: “Ovviamente nella vita di uno sportivo ci sono momenti difficili – ha detto Marquez – e momenti come questo. Le situazioni complicate ci rendono più forti e questo inverno è stato uno dei momenti più difficili della mia carriera sportiva perché non potevo fare quello che più mi piace: andare in moto”. La situazione si è capovolta dopo l’operazione, quando l’iberico ha ricominciato ad allenarsi ed ha centrato subito il secondo posto una volta arrivato in Qatar, primo Gran Premio dell’anno. Dopo quindici gare e il titolo già in tasca, definisce la sua stagione “quasi perfetta” perché, come lui stesso spiega: “Quando sei troppo fiducioso commetti degli errori, così come ho fatto ad Austin quando sono caduto mentre ero in testa con quattro secondi di vantaggio”.

“Mi ispiro a Nadal e Messi”

Con i suoi 26 anni e 231 giorni, Marquez è il pilota più giovane a vincere sei titoli in classe regina. Il confronto con Giacomo Agostini l’hanno già fatto in tanti chiedendosi se lo spagnolo raggiungerà il primato di 15 titoli mondiali conquistati dal pilota bresciano: “Non mi sono mai ossessionato con un numero o con un nome, voglio solo godermi la mia passione – ha detto il pilota di Cervera – Non mi piace la parola impossibile, mai dire mai, però è quasi impossibile. Vorrebbe dire vincere il doppio di quello che ho vinto fino a ora”. Il 2019 è stato un anno davvero impressionante, fatta eccezione per la caduta di Austin, il peggior risultato di Marquez in gara è stato il secondo posto. E’ possibile fare meglio di così? “E’ stato un anno molto positivo e sarà difficile migliorare – ha detto Marquez prima di spiegare chi sono i suoi riferimenti – Però uno dei miei idoli è Rafa Nadal e quando lo vedi giocare ti chiedi se potrebbe fare ancora meglio, e lui fa sempre un passo avanti. O quando Messi segna un gol, pensi che non possa far meglio di così invece, lui torna a segnarne un altro ancora meglio. Cerco di fare come loro, migliorare sempre”.

“Ora voglio tutti i podi e il titolo costruttori”

Quindi il campione del mondo parla del suo obiettivo per i prossimi quattro Gran Premi: “La prima motivazione che ho è quella di finire la gara in Giappone perché, dopo essermi aggiudicato il titolo, tutti gli anni sono finito a terra all’appuntamento successivo”. “L’ho già detto ad Aragon: il mio obiettivo è quello di finire sul podio tutte le gare che restano e questo è ancora il mio obiettivo senza dimenticare che c’è ancora un campionato costruttori dove siamo messi abbastanza bene e un altro per le squadre, dove al momento la Ducati è in testa, però la squadra Repsol è vicina, ci sono 19 punti, e vogliamo vincere anche quello”, ha concluso Marquez.