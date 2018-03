– Tutti contro Marc Marquez. Al via la nuova stagione della MotoGp dopo i test di febbraio e marzo. Domenica in Qatar lo spagnolo della Honda, campione del mondo in carica, dovrà guardarsi le spalle dalle Yamaha di Rossi e Vinales, dalle Ducati di Dovizioso e Lorenzo, senza dimenticare Petrucci, Zarco e Pedrosa. “Sappiamo che ci sono diversi piloti già molto veloci – si mostra prudente il pilota iberico -, in appena 2-3 centesimi. Quindi mi aspetto una gara emozionante. Domenica tutto può succedere”.

NON LONTANI DA AVVERSARI – “Sono davvero felice che la prima gara sia finalmente arrivata. Sembra che sarà una stagione molto competitiva – prosegue -. Abbiamo lavorato bene durante i test invernali e ora non vedo l’ora di iniziare. Il Qatar è unico rispetto alle altre gare del calendario e siamo consapevoli che non è uno dei circuiti più facili per noi. Durante il test ci siamo concentrati per cercare di avvicinarci il più possibile al ritmo dei nostri avversari con le gomme usate, e al momento non siamo così lontani”.

ANCHE PEDROSA PRUDENTE – “Arriviamo al primo Gp dopo un intenso pre-campionato che ci ha visto fare un sacco di lavoro – sottolinea il compagno di scuderia Dani Pedrosa -. Sembra che questo sarà un anno con molti candidati al podio. I piloti sono stati molto competitivi, così come i produttori. Motivo in più per essere concentrati e dare il massimo da subito. Non vedo l’ora di salire in moto, venerdì”.