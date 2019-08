Marc, tra equilibrismi e follia

Marquez si arrabbia, quando sente dire in giro che questo mondiale è già suo anche se siamo solo a metà campionato: ma come si fa a pensare che possa andare diversamente? Il Cannibale, che alla vigilia del gp di Brno ha 58 punti di vantaggio sul 2° in classifica (Dovizioso), si è preso un’altra pole e con una prepotenza che lo stupefacente gap rifilato agli altri – 2 secondi e mezzo su Miller e 3 secondi su Zarco: domani partiranno in prima fila insieme a lui – racconta solo parzialmente. Perché oggi Marc non solo ha dominato: ha letteralmente polverizzato le ambizioni dei suoi avversari, li ha maltrattati psicologicamente, li ha legati forse per sempre al lettino dello psicologo.

Mentre quelli – prudenti – sulla pista bagnata montavano le gomme ‘rain’, il catalano ha sfidato le regole del buonsenso e ha messo le ‘slick’ da asciutto. Come un cane da tartufi si è messo a cercare i tratti d’asfalto meno zuppi, poi nel settore finale della pista – mentre cominciava a piovere fitto – ha regalato capolavori d’equilibrismo, roba da fune tesa al Cirque du Soleil. Santi Hernandez, il capotecnico Honda, si metteva le mani nei capelli terrorizzato: niente paura, tutto sotto controllo. Con i pneumatici più “sicuri” ma evidentemente più lenti, gli Altri sono arrivati pagando distacchi abissali. “Lo so, ho preso tanti rischi inutili: però io sono fatto così”, ha chiesto scusa il fuoriclasse scendendo dalla moto. Talento, follia, anche un pizzico di fortuna. “Li ho messi ko come Mike Tyson”, ha detto dei rivali.

“Scusate, forse ho esagerato”

“Mi sono detto: provo a dare tutto nelle prime 5 curve, poi magari rallento. Invece. Ripensandoci, ho esagerato. E qualcuno del team s’è incavolato di brutto perché le ultime due curve erano veramente bagnate. Provavo a ragionare, a capire dove erano i rischi maggiori: ma a quel punto avevo staccato il cervello. E’ stato divertente: che adrenalina”. Marquez domani (ore 14) parte dalla pole, in prima fila con la Ducati in versione Pramac dell’australiano Miller – il solo a rischiare come Marc con le ‘rain’: ma lui naturalmente ad un certo punto è finito gambe all’aria, alla curva 13 – e la sorprendente Ktm di Zarco, il francese esistenzialista che in questo 2019 sembrava scomparso ma il nuovo forcellone in carbonio sembra fare miracoli.

Dovi: “Domani sarà diverso”

Quarto tempo, a 2″837 per Dovizioso. “Sarà il mio avversario più duro”, racconta Marquez. “Potrei anche accontentarmi del podio”, aggiunge il Cannibale, però non gli crede nessuno. Il Dovi resta tranquillo, non sembra troppo impressionato dall’impresa del suo avversario: “Marc e Jack hanno fatto un capolavoro: si sono presi un bel rischio, però ha pagato. Ma se io potessi tornare indietro, rifarei la stessa scelta”. Marquez invece rischia. “E’ bravo, si sente forte e può permettersi tutto quel che vuole”. Domani sarà un’altra storia? “Quel che conta è che parto in seconda fila, non male. Sul bagnato vado forte, sull’asciutto ancora meglio: vedremo come sarà il meteo”.

Il ritorno di Zarco, il sorriso di Rossi

In seconda fila col forlivese c’è l’altra Ktm ufficiale. Quella di Pol Espargarò, e la Suzuki di Rins. Terza fila per Valentino, che chiude col 7° crono (2’06″233) ed è il migliore dei piloti Yamaha: arriva al box sorridente – il distacco dal migliore è di 3 secondi e mezzo – e questo la dice lunga. Accanto a lui domani partiranno Petrucci (8°) e Vinales (9°), che prendono rispettivamente 2 e 4 decimi dal Doc. La griglia dei migliori è completata da Quartararo, Crutchlow e Morbidelli, in quarta fila. Per Bagnaia con la Pramac un modesto 14° tempo, mentre per l’ennesima volta un deludente Iannone partirà per ultimo. E’ vero: oggi è stata solo una prova di forza, domani la gara sarà lunga e poi c’è l’incognita del consumo gomme. Ma con un Marquez così, come si fa a dire che non ha già vinto?