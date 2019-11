Morbidelli c’è, Valentino pure

Il francesino Quartararo, miglior rookie della stagione con la Yamaha del team Petronas, domina la prima giornata di prove libere del Gp della Malesia segnando un impressionante 1’58″576. Dietro di lui nelle Fp2 è un festival italiano: Dovizioso, Rossi, Morbidelli (che nella classifica dei tempi combinati è addirittura 2°), uno dietro l’altro nel giro di 3 decimi. Poi una seconda Gp19, quella targata Pramac dell’australiano Miller, e ancora l’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargarò. Bagnaia con la terza Ducati è 8°, il filotto tricolore viene interrotto dall’inglese Crutchlow con la Honda della squadra di Lucio Cecchinello, ma i tifosi italiani si posso accontentare, o no? Nella seconda sessione, forti di buoni crono nelle Fp1, Vinales e Marquez hanno soprattutto lavorato in prospettiva gara senza preoccuparsi troppo del time attack negli ultimi giri: terminano rispettivamente 9° e 13°. Purtroppo resta ancora un po’ in ombra Petrucci (12°), Lorenzo persegue nella stagione peggiore della sua carriera: il maiorchino prende oltre 2 secondi da Quartararo ed è appena 17°.

Francese di origini siciliane, adottato dagli spagnoli: quell’arcobaleno di Quartararo conferma di aver superato i postumi della caduta di Phillip Island e gira con un passo straordinario. Il modo migliore per festeggiare la notizia che dal prossimo anno anche lui avrà una M1 ufficiale (“Credo di essermelo meritato, quest’anno sono sempre stato veloce”). Al termine della giornata malese dietro di lui c’è il compagno di squadra Morbidelli: l’allievo prediletto del Doc grazie al tempo delle Fp1 è 2° con un distacco di 534 millesimi. Poi è il turno di Dovizioso, che durante il pomeriggio sfrutta al meglio le gomme nel finale e con 1’59″206 chiude a 630 millesimi. Bene negli ultimi giri anche Valentino, 3° nelle Fp2 (1’59″284) ad appena 78 millesimi dal forlivese: il crono gli vale il 5° posto assoluto della giornata, subito dietro (-0″066) all’altra M1 ufficiale di Vinales che mostra il ritmo migliore di tutti. Alle virtuali Q2 accedono Marquez (6°), Miller con la Rossa (8°) e il solito Espargarò che continua a progredire con l’Aprilia, mentre Bagnaia si vede soffiare per 63 millesimi la decima posizione da Crutchlow. “Peccato, a questo punto speriamo domani non piova”, si augura il giovane pilota torinese.

Dovizioso: “Meglio di quel che pensavo”

Per Dovizioso un 3° tempo inatteso e naturalmente gradito. “La velocità è migliore di quel che ci aspettavamo”, confessa il forlivese. “Non siamo i più veloci, non abbastanza per poter puntare alla vittoria: ma per ora siamo nel gruppo. E ci possiamo giocare delle posizioni interessanti. Abbiamo provato delle cose inedite, ci sono sensazioni più positive che negative. Il nuovo set up è molto interessante. Speriamo in una giusta scelta delle gomme (le morbide?), perché qui fa molto caldo e non vorremmo soffrire come l’anno passato