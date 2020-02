La scommessa Alex: “Sarà il rookie dell’anno”



Dal fantomatico Dream Team dell’anno passato al Brother Team, la Honda si presenta per una nuova stagione di MotoGP ancora da protagonista: oggi a Giacarta -Indonesia, mercato diventato strategicamente fondamentale per il colosso dei motori giapponese – Marc e Alex Marquez hanno svelato le due RC213 del team Repsol che puntano ad un’altra tripletta iridata: titolo piloti, costruttori e marche. Col Cannabile, reduce dall’ottavo mondiale vinto (il sesto, in MotoGP, c’è il fratellino Alex, campione uscente della Moto2: ha preso il posto di Jorge Lorenzo, ritiratosi nel novembre scorso. Delusi dal maiorchino, i giapponesi scommettono sul più giovane dei fenomeni di Cervera. E anche se avessero avuto qualche dubbio, glielo ha sicuramente tolto Marc: chi può permettersi di contraddirlo il dominatore del campionato?

Alex è un motivatissimo rookie che, come spiegato dall’ingegner Tetsuhiro Kuwata, direttore Hrc “ha già vinto con la Honda un mondiale di Moto3. Avrà bisogno di un po’ tempo per adattarsi alla moto, ma noi non abbiamo fretta: saremo tutti a sua disposizione”. Alla Honda sono favoriti d’obbligo, lo scorso anno hanno raggiunto in termini di potenza la Ducati mantenendo la tradizionale scorrevolezza. Però in questa stagione dovranno fare molta attenzione soprattutto alla Yamaha: che potrebbe aver fatto grandi progressi in termini di elettronica e motore. La casa di Iwata può poi contare su di un terzetto di campioni (Valentino e Vinales nel team ufficiale, Quartararo con Petronas) più un collaudatore di lusso come Lorenzo. Ci sarà da fare i conti anche con i muscoli della Ducati dell’ingegner Dall’Igna (Dovizioso e Petrucci, coppia italianissima in sella alla Rossa) e l’agilità delle Suzuki di Rins e Mir.

Il Cannibale: “Voglio ancora migliorare”



“Sarà una stagione molto dura, ne siamo consapevoli”, ammette Marc Marquez. “Stiamo lavorando tanto con lo staff Hrc: il 2019 è stato grandioso, ma non basta. Vogliamo migliorare e già nei prossimi giorni a Sepang, durante i primi test, vogliamo andare più forte dell’anno passato”. Il Cannibale è reduce da un’operazione alla spalla destra, e solo negli ultimi giorni ha potuto riprendere gli allenamenti. Con i due fratelli c’era l’inseparabile team manager, Alberto Puig Entusiasta e ottimista, Alex: “Adesso devo soprattutto prendere confidenza con questa moto, fare un passo dopo l’altro e continuare a progredire fino all’ultima gara: il mio obiettivo è essere il miglior esordiente della stagione”.