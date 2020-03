“Il Mondiale si farà”

Continua a slittare l’inizio della MotoGP. Dopo la cancellazione della gara inaugurale in Qatar e i rinvii degli appuntamenti in Thailandia e Usa, la Federazione ha deciso di far slittare anche la corsa in Argentina (prevista per il 19 aprile). Così per il primo semaforo verde bisognerà aspettare il 3 maggio per il Gran Premio di Spagna, a Jerez.

Questa la nota ufficiale congiunta di FIM, IRTA e Dorna Sports: “Il Gran Premio d’Argentina, previsto per il weekend 17-19 aprile, a causa dell’attuale epidemia di coronavirus è stato riprogrammato per la fine della stagione e ora si svolgerà dal 20 al 22 novembre. Di conseguenza il GP della Comunità Valenciana si terrà quindi dal 27 al 29 novembre. Il GP delle Americhe mantiene la sua nuova data dal 13 al 15 novembre, una settimana prima di quello di Termas de Rio Hondo. A seguito di questi cambi di programma, la stagione della classe MotoGP inizierà ora con il Gran Premio di Spagna sul Circuito di Jerez de la Frontera dal 1 al 3 maggio. Le date dei test Moto2 e Moto3 a Valencia e dei test MotoGP a Jerez alla fine dell’anno saranno decise una volta iniziata la stagione”. Carmelo Ezpeleta, patron della Dorna, in un’intervista ad “AS” si era detto ottimista sulla possibilità di far partire la MotoGP ad aprile. Niente da fare: “Il Mondiale si farà – le sue parole – Rinvieremo quello che dovrà rinviarsi e se ci sarà bisogno, correremo in inverno nei posti caldi. E’ il momento peggiore di questa crisi ma arriverà il giorno in cui la situazione migliorerà”. Per evitare un eccessivo accavallamento di gare ravvicinate, c’è la possibilità che si anticipi quella della Malesia, attualmente in programma per l’1 novembre.