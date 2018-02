“Una gran voglia di volare in tutti i circuiti”. Marc Marquez presenta la nuova Honda RC213V. Sono passati solo 3 giorni dal suo venticinquesimo compleanno, e allora il regalo per il Cannibale è ancora più gradito: all’International Expo di Giacarta, la capitale dell’Indonesia, insieme al compagno di squadra Dani Pedrosa ha appena raccontato la moto con cui dal mese prossimo darà l’assalto al terzo titolo mondiale consecutivo in MotoGP, il quinto in assoluto e il settimo (compreso 125 cc e Moto2) da quando è protagonista del grande circo a due ruote. “Mi sento benissimo, pronto a lottare per la vittoria dalla prima gara in Qatar”.

Sorride come sempre, Marc. E ne ha tutte le ragioni. Questa Honda dicono sia leggermente più potente e ancora più equilibrata rispetto a quella della stagione passata: ha fatto un ulteriore passo avanti nell’elettronica e qualche altro piccolo cambiamento che dovrebbe regalare forza, ma senza dimenticare l’agilità e la progressione in uscita di curva che fanno della moto giapponese il miglior prodotto a disposizione. I risultati degli ultimi anni parlano chiaro. E quelli dei test invernali lo confermano: dopo la chiarissima doppietta del novembre scorso – mondiale piloti e costruttori -, Honda ha ripreso a dominare le prove ufficiali malesi di Sepang e quelle più recenti in Thailandia, a Buriram. Con un Marc Marquez subito velocissimo e determinato, ma anche gli altri ragazzi della squadra non sono stati a guardare: l’indistruttibile, carissimo Pedrosa, poi uno scatenato Cal Crutchlow. Mentre in Ducati lascia perplessi il rendimento di Jorge Lorenzo, e in Yamaha c’è un Valentino non proprio contento.

Il talento di Cervera promette spettacolo, come sempre: “E’ davvero bello tornare in Indonesia per presentare la nuova moto, questo è un Paese molto importante per noi e per la MotoGP in generale. Siamo venuti spesso qui, ormai lo conosco bene! Abbiamo molti tifosi che ci fanno sentire come a casa. Abbiamo già svolto due sessioni di test ed entrambe sono andate bene. Lavoreremo sodo anche nella terza e ultima in Qatar, per arrivare al meglio al primo GP. Lotteremo per regalare una stagione spettacolare a tutti i nostri tifosi sparsi nel mondo”. Sarà una Honda HRC un po’ meno “italiana”, dopo l’addio del torinese Livio Suppo, il team principal che aveva portato Marc in MotoGP (e prima ancora Stoner alla Ducati). Al posto di Suppo è arrivato lo spagnolo Alberto Puig, un altro con la fama di ‘duro’.

Stasera i suoi ragazzi tornano in Europa e la prossima settimana sono pronti a trasferirsi in Qatar, per l’ultima sessione di prove ufficiali. La nuova stagione motomondiale prenderà il via sul circuito di Losail con la gara notturna di domenica 18 marzo.