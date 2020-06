MODENA – Andrea Dovizioso è stato operato alla spalla sinistra domenica sera al Policlinico di Modena e, salvo imprevisti, sarà regolarmente al via del primo appuntamento stagionale della MotoGp, in programma il 19 luglio sul tracciato di Jerez de la Frontera. Il pilota della Ducati, incappato in una brutta caduta nel corso della prima manche della gara di motocross del Campionato regionale Emilia Romagna sul circuito di Monte Coralli, a Faenza, si era procurato la frattura della clavicola sinistra: si è scelto l’intervento chirurgico, effettuato dal professor Giuseppe Porcellini, in modo da accorciare i tempi in vista dell’inizio del Mondiale. Il pilota romagnolo è stato dimesso dall’ospedale e tra pochi giorni inizierà a lavorare.





Porcellini: “Dovizioso sarà al via del Mondiale”

“Dovizioso è arrivato con una frattura scomposta dell’esterno sternale della clavicola, quindi un pochino più complessa – ha spiegato Porcellini a Sky Sport al termine dell’intervento -. L’abbiamo ridotta, mettendo una placca per stabilizzare. Con Fabrizio Borra che è il suo fisioterapista abbiamo programmato tutto. Adesso sarà un veloce lavoro per tornare subito in moto. Dal punto di vista clinico le condizioni sono ottime. Se sarà regolarmente al via della stagione il 19 luglio? La medicina non è una scienza esatta, ma sono molto ottimista e credo che ce la farà. L’altra volta è tornato a gareggiare in 21 giorni. I motociclisti hanno qualcosa in più, sono gente che sopporta il dolore”.







