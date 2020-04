Anche il Gp di Francia di moto, inizialmente programmato dal 15 al 17 maggio sul circuito di Le Mans, è stato rinviato a causa del coronavirus. Lo hanno annunciato Fim, Irta e Dorna Sports. “Poiché la situazione rimane in uno stato di costante evoluzione, nuove date per il GP di Francia e di Spagna, recentemente posticipato, non possono essere confermate fino a quando non sarà più chiaro quando sarà possibile organizzare gli eventi. Un calendario rivisto verrà pubblicato non appena disponibile” si legge in una nota.

In precedenza erano stati rinviati il primo gp stagionale in Qatar, poi sono saltati quelli di Spagna, Thailandia, Usa e Argentina. In assenza di altre decisioni quindi, la stagione del motomondiale potrebbe riprendere il 31 maggio con il gran premio d’Italia sul circuito del Mugello