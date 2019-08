Dovi e Miller pari al millesimo

Ma quanto corre quel Diablo d’un ragazzino? Il ventenne Fabio Quartararo – francese per l’anagrafe, spagnolo per elezione, siciliano di sangue – chiude davanti a tutti la prima giornata di prove libere a Brno. El Diablo con la Yamaha satellite del team Petronas segna un impressionante 1’55″802 che gli permette di precedere di 23 millesimo l’altro demonio della MotoGP, Marquez: il Cannibale nell’ultimo giro si mette a ruota (!) di uno sfortunato, indomito Valentino e con la sua Honda prenota un’altra domenica da dominatore.

Sul podio virtuale salgono contemporaneamente due Ducati: formalmente, per via del secondo tempo segnato nella giornata da ciascun pilota, il 3° posto è della Rossa in versione Pramac: l’australiano Miller (1’56″071) e Dovizioso sono pari, pagano un gap di 269 millesimi da Quartararo. Il forlivese poteva forse sfruttare meglio le gomme – così riferisce il team manager Davide Tardozzi – ma dimostra comunque di essere perfettamente a suo agio col nuovo telaio forgiato a Borgo Panigale. Tre ducatisti nei primi 10, con Petrucci che guadagna l’ultimo posto delle possibili Q2 – attenzione, perché domani dicono pioverà e difficilmente si miglioreranno i tempi – con un 1’56″593 a -0″791: tutti i migliori piloti dentro 8 decimi, che equilibrio.

Il poker della Yamaha

La Yamaha fa addirittura poker: il compagno di squadra del Diablo, Morbidelli (1’56″419), con la Yamaha satellite e a 617 millesimi dall’amico e rivale dello stesso box. E poi ci sono i titolari: Viñales quando mette la morbida dietro si conferma rapidissimo come al mattino, firma un 1’56″084 a meno di mezzo secondo dal più veloce; Valentino a metà della seconda sessione rompe il motore, sale sulla seconda moto e centra un importante 9° posto all’ultimo giro, mentre Marquez gli soffia sul collo. La griglia dei 10 è completata da Rins (6°) con la Suzuki e dalla Honda satellite di Crutchlow (8°).

Iannone in difficoltà

Tra gli altri italiani, si conferma in difficoltà Iannone: per il campione di Vasto solo il 18° crono 1’57″256 a un secondo e mezzo da Quartararo, il suo compagno di squadra in Aprilia – Aleix Espargaro – gli sta ancora una volta davanti nonostante un ruzzolone. Oltre 2 secondi di gap per Bagnaia, 23° e ultimo con la Ducati Pramac.