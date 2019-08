Pole position numero 87 in carriera, settima in stagione, per il campione del mondo in carica, lo spagnolo Marc Marquez, sul circuito del Red Bull Ring dove domani si correrà il Gp d’Austria, 11esimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il leader della classifica piloti, su Honda, ha conquistato la prima posizione in griglia nelle qualifiche fermando il cronometro a 1’23″027 alle sue spalle il francese Fabio Quartararo, Petronas Yamaha Srt, +0″434, terza la Ducati con Andrea Dovizioso, +0″488.

Partirà dalla seconda fila Maverick Vinales, Yamaha, +0″496, quinto Francesco Bagnaia, Pramac Racing, Yamaha, +0″625. Decima posizione per il 9 volte iridato Valentino Rossi, su Yamaha, in ritardo di 0″790 da Marquez, 12esima la Ducati di Danilo Petrucci, +0″937