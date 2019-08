Il calvario dell’Aprilia

E’ ancora Marquez il più veloce nella mattinata del sabato che precede le qualifiche, alle sue spalle 3 piloti in soli 2 millesimi (!): il primo avversario del Cannibale è Vinales, ma appiccicati allo spagnolo della Yamaha ci sono le Ducati ufficiali di Dovizioso e Petrucci, che chiudono con lo stesso tempo. La scommessa di Valentino, che sperava nel sole per potersi migliorare ed entrare così direttamente in Q2, è vinta: il Doc segna il 6° crono, subito dietro ad un’altra M1 (sono 3 nelle prime 6), quella satellite di Quartararo. La Rossa targata Pramac di Miller si conferma al 7° posto, poi alle qualifiche dei migliori passano direttamente Nakagami (che vince il derby Honda con Crutchlow), Rins con la Suzuki e Pol Espargarò sulla Ktm. E dunque, in Q2 sono rappresentate tutte le marche della MotoGP tranne l’Aprilia, ancora lontanissima con Aleix Espargarò (17°) e Iannone (18°).

Impressionante sul passo, Marquez è nettamente davanti a tutti anche sul giro secco: con 1’23″251 migliora di quasi 7 decimi rispetto a ieri. Il gap di Vinales è di 340 millesimi, la coppia Dovizioso-Petrucci marca un perfetto 1’23″593 a -0″342 da Marc. Dopo il catalano ci sono 7 piloti in 7 decimi: Quartararo con la Petronas a 386 millesimi dal leader, Valentino scende di 8 decimi rispetto a venerdì (1’23″702), Miller risponde con l’8° crono alle chiacchiere sul fantomatico arrivo in Pramac di Lorenzo, Nakagami si conferma migliore “riserva” di Marquez in Honda. Gli altri italiani lottano, ma sono ancora dietro: Morbidelli è 14° (1’24″166) e prende quasi mezzo decimo dal compagno di squadra (Quartararo), Bagnaia è 15° (1’24″472) e fa e fa 7 decimi peggio di Miller. Iannone è a 42 millesimi da Aleix Espargarò, povera Aprilia.