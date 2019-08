Valentino e Vinales, buona la prima

Miglior tempo per Andrea Dovizioso e la Ducati, che mostra subito i muscoli sulla pista dove ha sempre vinto. Al termine della prima sessione di prove libere sul circuito austriaco, il forlivese è il più veloce (1’24″033). Però Marquez gli soffia sul collo a soli 185 millesimi e impressiona ancora una volta: il Cannibale si permette di correre tutta la mattinata con le stesse gomme, a differenza degli altri non ha bisogno di cambiarle negli ultimi giri per abbassare il cronometro.

Buon esordio anche per le Yamaha di Vinales e Rossi, rispettivamente 3° e 5° crono: tra le due M1 di Iwata c’è una seconda Rossa, quella targata Pramac dell’australiano Miller. Nei primi 10 piloti c’è una sorprendente coppia Ktm, Zarco e Oliveira. Rins con la Suzuki si difende (7°) e le virtuali Q2 sono completate da Nakagami con la Honda nella versione di Lucio Cecchinello. Più lontano Petrucci (14°), sempre in grande difficoltà Iannone (18°).

Tardozzi chiama, il Dovi risponde

La MotoGP corre al RedBull Ring da 4 anni. Se nelle prime 2 edizioni ha sempre vinto una Rossa, ci sarà un motivo: i lunghi dritti e i tornanti secchi favoriscono le moto di Borgo Panigale. Ma quest’anni ci sarà da fare i conti con un Marquez ispiratissimo e alla guida di una Honda che ha fatto importanti progressi dal punto di vista della potenza pura. “Vogliamo vincere e piazzare due Gp19 sul podio”, parla chiaro Davide Tardozzi, team manager Ducati. E Dovizioso risponde: presente. Il forlivese all’inizio delle Fp1 prende le misure al percorso, poi nella seconda parte comincia a fare sul serio. Anche Marquez non scherza e – complice un ingresso un po’ troppo aggressivo – tra lui e Viñales sono di nuovo scintille, con Cannibale che ad un certo va fuori pista però subito rientra per battagliare. Maverick si piazza alle spalle dei due favoriti, 3° tempo a soli 62 millesimi da Marc.

Miller più forte delle ‘voci’

Poi è il turno di Miller: dicono che il prossimo anno Lorenzo gli soffierà il posto, il Canguro si è mostrato preoccupato ma in pista tira fuori la solita grinta e chiude con 1’24″360. Dietro di lui c’è il Doc, che negli ultimi giri mostra di essere a suo agio e con 1’24″469 è a 436 millesimi da Dovi, poco più di 2 decimi da Marquez. Tre Yamaha tra le 6 moto più veloci, Quartararo con la M1 satellite targata Petronas è 6° (a 2 millesimi da Rossi) nonostante un paio di incertezze. Il nuovo forcellone in carbonio premia ancora le Ktm, Zarco è 8° e il portoghese Oliveira 10°, tra di loro Nakagami.

Petrucci a oltre un secondo

Crutchlow con l’altra Honda Lcr finisce 11° a quasi un secondo davanti all’Aprilia di Aleix Espargaro (a -0″935 da Dovizioso), l’altra moto di Noale naviga più lontano con Iannone che accusa un ritardo di un secondo e 4 decimi. Bagnaia è 13° a 963 millesimi giusto davanti a Petrucci che paga un secondo e qualcosa. Non benissimo Morbidelli, 17° a 1″352.