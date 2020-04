ROMA – Alex Rins continuerà a correre in sella alla Suzuki come pilota ufficiale in MotoGp fino al termine del 2022. Il 24enne spagnolo ha infatti prolungato per altre due stagioni il contratto che lo lega alla Casa nipponica, in particolare al Team Suzuki Ecstar, quello con cui nel 2017 ha esordito nella classe regina. Il suo primo anno è stato però segnato da una grave lesione ad inizio campionato, nonostante ciò Rins ha recuperato con tenacia e non ha tardato molto prima di dimostrare il suo potenziale incasellando una serie di gare consistenti già nella sua seconda stagione in MotoGp, impreziosita dal primo podio, con il terzo posto al traguardo nel Gran Premio di Argentina. E nel 2019 il driver iberico ha ottenuto numerosi piazzamenti nella top 5, con gli acuti delle vittorie sui circuiti di Austin e Silverstone.

Rins: “Team Suzuki è posto ideale per me”

Ora il rinnovo del contratto tra Suzuki Racing Company (una branca della Suzuki Motor Corporation) e Rins, ufficializzato su Instagram durante un Live event, che arriva in un momento in cui la storia mondiale è segnata dall’emergenza per la pandemia da Covid-19. “Il mio desiderio era quello di continuare con Suzuki e, finalmente, l’ho fatto – racconta Rins -. Penso che il progetto abbia il potenziale per essere vincente, io ho voglia di vincere ed è per questo che ci troviamo alla perfezione”.

“Salute è priorità ora, vediamo che succede per 2020”

Quindi il pilota spagnolo sposta l’attenzione sul campionato. “Ora dobbiamo vedere cosa succederà nella stagione 2020. Siamo pronti a competere al massimo livello, come abbiamo già dimostrato nei test pre-campionato. In questo momento il mondo intero sta affrontando una situazione inaspettata che riguarda quasi tutti i paesi e dobbiamo avere pazienza e vedere come si evolve”.

Brivio: “Continuità ci aiuta ad essere più forti”

“Siamo molto contenti di confermare Alex Rins come pilota ufficiale della squadra Suzuki in MotoGP per altre due stagioni: la 2021 e la 2022 – commenta il team manager Davide Brivio -. Con questo accordo prolunghiamo la nostra relazione a sei anni e crediamo che questa continuità sia positiva per tutti noi. Come squadra, il nostro obiettivo è quello di mantenere unito il gruppo di lavoro ed essere più forte. Abbiamo avuto un fantastico finale di stagione lo scorso anno e questo è il punto di partenza su cui vogliamo fare affidamento quando potremo ricominciare a correre”.







