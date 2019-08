“Gara difficile, moto fantastica: sono felice”

E’ tornato. Romano Fenati riparte con la sua impossibile carriera dalla pista del Red Bull Ring, dove domina la gara di Moto3 precedendo il compagno di squadra Tony Arbolino. Il pilota ascolano torna a vincere dopo 2 anni di “astinenza”, come dice lui, mentre al box VNE Snipers piangono per la gioia Mirko e Giancarlo Cecchini, padre e figlio che gestiscono la squadra. Sembra una favola. Ed è una giornata speciale per gli italiani del motomondiale: sfiorano una clamorosa tripletta sul podio, perché McPhee brucia sul traguardo per 15 millesimi Celestino Vietti, però si riprendono la leadership della classifica con Lorenzo Dalla Porta.

Romano è stato più forte di tutto – dopo la brutta storia di Misano nel passato settembre, quando in Moto2 a 217 kmh aveva ‘pinzato’ i freni di Stefano Manzi: la licenza ritirata, le minacce e gli insulti, la voglia di smettere -, ha ricominciato con la Honda dalla categoria più piccola, determinato ma fragile dentro: “Ho pensato tante altre volte di andarmene, perché i risultati non arrivavano”. Invece. Ieri una pole solare, nonostante la penalizzazione arrivata in serata, oggi una gara perfetta: “Sono andato subito davanti, però non è stato facile: io davo il massimo nella prima parte del tracciato, asciutto, gli altri forzavano nel finale, che era completamente bagnato. Dopo qualche giro ho tenuto un bel ritmo, la moto era fantastica. Sono felice”.

Arbolino fa un regalo a Pernat

Dietro di lui, a un secondo e 97 millesimi, un sempre più consistente Tony Arbolino. Il diciannovenne romano – 5° podio della stagione – ha voluto fare un bel regalo di compleanno al suo manager, Carlo Pernat. “Ero caduto nel warm up e sentivo un po’ di dolore: faticavo a piegarmi, ero in difficoltà a centro curva. Ma quest’anno l’obiettivo è restare costante: ci sono riuscito. Con Romano ci siamo dati il cambio, lui ha meritato questo successo. E io sono pronto a lottare per il titolo”.

E ora comanda Dalla Porta

Il toscano Lorenzo Dalla Porta ha chiuso al 6° posto, precedendo di 4 posizioni lo spagnolo Canet (che corre per il team di Max Biaggi) e superandolo nel ranking di una lunghezza: 155 a 154. Terzo è Arbolino (113), poi Antonelli (105). Con Vietti (7°), Fenati (9°), Migno (14°) e Foggia (15°) ora sono 7 gli italiani nei primi 15.

“Ma questo è solo l’inizio”

“Oggi non potevamo sbagliare, anche perché ieri sera me lo avevano detto tutti – Marquez, Dovizioso -: devi vincere. Ho sognato tanto questo momento, nell’ultimo anno, è un successo che abbiamo cercato tanto (mancava da Motegi 2017, ndr), è giunto in una delle poche piste dove non eravamo mai saliti sul podio. La mia famiglia e gli amici, che mi sono sempre stati vicino nei momenti più difficili: la vittoria la dedico a loro. Questo deve essere solo l’inizio”.

Bedon: “Una scommessa vinta”

Si commuove anche Stefano Bedon, team manager Snipers, l’uomo che come un padre gli è stato vicino e lo ha riportato in pista, nonostante tutto. “Lo scorso anno è stato tutto molto difficile, ma non potevamo accettare la ‘morte sportiva’ di questo ragazzo, che non poteva perdere tutto per un gesto sbagliato. Noi lo conosciamo bene, sappiamo il suo valore come pilota e come persona. Abbiamo puntato su di lui, e adesso comincia una nuova vita: il passato ce lo chiudiamo alle spalle. Non abbiamo vinto una battaglia, abbiamo vinto la guerra. E il prossimo anno Romano si merita la Moto2”.