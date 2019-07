Venerdì 12 luglio, alle ore 11.30, in occasione del completamento della ridefinizione artistica dell’ingresso e degli spazi connettivi dell’ospedale dei Bambini, verrà presentato alla stampa il progetto ‘La Rinascita dei Paladini’, la cui realizzazione si è resa possibile grazie al sostegno della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale. L’anticipazione alla Stampa precederà l’inaugurazione istituzionale del prossimo autunno, che avverrà in presenza del Presidente della Fondazione Terzo Pilastro Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele, Ambasciatore di Palermo CulturE nel Mondo. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Arnas Civico Di Cristina Benfratelli e la Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, da sempre impegnata in ambito sanitario, della ricerca scientifica, sociale e del Welfare, educativo e formativo, culturale ed artistico.

