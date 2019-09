“Abbiamo scelto di raccontare Federico II, sepolto nella cattedrale di Palermo, perché la produzione del documentario ‘Stupor Mundi’ è parte di una produzione pensata e prodotta in occasione della nomina di Palermo a capitale italiana della cultura 2018. E perché a mio parere è a tutt’oggi esempio di una qualità di pensiero, di uno stile di conduzione della cosa pubblica, di una capacità di gestione di una complessità rilevante che, pur risalendo a tanti secoli fa, è di grandissima attualità. Federico II è stato capace di saper conciliare diversità, di fare della diversità un elemento di ricchezza sociale, culturale”. Lo ha detto all’Adnkronos in occasione della Mostra del Cinema di Venezia Oscar di Montigny, Chief Innovation, Sustainability & Value Strategy Officer di Banca Mediolanum e produttore del documentario ‘Stupor mundi‘.

